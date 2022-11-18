英加稅、減支出 補財政破洞

英鎊匯率走勢。(資料來源:彭博資訊)

英國 政府宣布規模550億英鎊（660億美元）的財政計畫，包含十年來最大的加稅和削減支出措施，設法填補公共財政赤字大洞，並重建英國經濟政策公信力，即使經濟正瀕臨衰退。

華爾街日報指出，此舉讓英國成為第一個財政政策轉向撙節的西方大型經濟體，一反近年來遭遇新冠疫情和能源危機時擴大財政刺激並祭出補貼的做法。新策略也為英國新首相蘇納克的施政方針定調，凸顯他將帶領英國進入財政撙節時期。

財政大臣杭特17日公布秋季預算 聲明，預計在未來五年減支300億英鎊並加稅250億英鎊，設法在止於2028年3月的財年讓政府債務相對於經濟產值的比率開始降下來。

具體措施包括所得稅門檻凍結六年，並把所得稅最高稅率徵收門檻降到12.5萬英鎊--與前任財相夸騰9月宣布「迷你預算」大幅減稅的做法完全相反。

夸騰的計畫由於未交代財源從何而來，引發市場劇烈動盪，迫使英國央行緊急購債穩定市場。

杭特對國會下議院說：「欠缺財源的減稅，與欠缺財源的支出一樣危險。」

英鎊兌美元在預算案公布前便走軟，之後跌勢加重，盤中一度挫跌1.2%，報1.1769美元。英國公債殖利率 上揚，價格反向走低。

英國正面臨生活費飆漲、經濟衰退將至的危機，此時撙節財政支出，勢必加深民眾的財務痛苦。但杭特強調，為了把衝上41年高點的通膨控制下來，並恢復英公共財政紀律的信譽，撙節是必要行動，他並把這項計畫稱為「終極成長策略」。

杭特說：「我們必須繼續鍥而不捨抗通膨，把它壓下來，這包括做出堅如磐石的承諾，要重建公共財政。我們需要從財政和貨幣政策雙管齊下。」

杭特也證實，將對能源業加徵暴利稅，稅率從25%提高到35%。

秋季聲明附帶由預算責任辦公室（OBR）提出的經濟預測，勾勒出一幅暗淡的經濟前景，預測明年經濟萎縮1.4%，通膨率則會仍高達7.4%。