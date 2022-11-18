沙國王儲訪韓 簽750億元協議
沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼17日飛抵首爾，與南韓總統尹錫悅和企業領導人舉行高層會談，短短數小時就談成總價值750億美元的經濟合作協議，最主要目的就是為了協助賓沙爾曼完成他所提出的智慧城市「新未來城」（Neom）建設計畫，好讓沙國從目前的仰賴化石燃料經濟轉型成永續環保經濟。
韓國時報報導，沙國王儲賓沙爾曼17日在南韓參加一場由沙國投資部和南韓產業通商資源部合辦的投資論壇，約有200名當地企業領袖和60名沙國貿易及投資政府機構和業界主管共襄盛舉。短短七小時的活動內，兩國便簽署26項合作備忘錄（MOU），規模總計超過100兆韓元（750億美元）。
其中談成的最大一筆外國投資，是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）持股逾60%的南韓煉油關係企業S-Oil提出的70億美元石化案，將在南韓蔚山興建新的石化工廠，預計2023年開始動工、2026年前完工。這也是南韓國內至今最大一筆外國投資。
其他重點還包括沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）與以韓國電力公司（KEPCO）為首的官民能源聯盟簽訂MOU，將在沙國新未來城興建綠氫和氨工廠。現代汽車集團子公司也和沙國投資簽訂MOU，要在新未來城內鋪設鐵路軌道。南韓與沙國商業關係可回溯到數十年前的建設計畫，數以萬計南韓人民1970至80年代在中東工作賺錢養家，並為國家賺取強勢貨幣。
上一則
中國激發民間投資活力 祭出21舉措支持
下一則
FB留言