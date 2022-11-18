沙國王儲訪韓 簽750億元協議

沙國王儲(左)與南韓總統尹錫悅(右)簽2.3兆協議。（歐新社）

沙烏地阿拉伯 王儲賓沙爾曼17日飛抵首爾，與南韓 總統尹錫悅和企業領導人舉行高層會談，短短數小時就談成總價值750億美元的經濟合作協議，最主要目的就是為了協助賓沙爾曼完成他所提出的智慧城市「新未來城」（Neom）建設計畫，好讓沙國從目前的仰賴化石燃料經濟轉型成永續環保經濟。

韓國時報報導，沙國王儲賓沙爾曼17日在南韓參加一場由沙國投資 部和南韓產業通商資源部合辦的投資論壇，約有200名當地企業領袖和60名沙國貿易及投資政府機構和業界主管共襄盛舉。短短七小時的活動內，兩國便簽署26項合作備忘錄（MOU），規模總計超過100兆韓元（750億美元）。

其中談成的最大一筆外國投資，是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）持股逾60%的南韓煉油關係企業S-Oil提出的70億美元石化案，將在南韓蔚山興建新的石化工廠，預計2023年開始動工、2026年前完工。這也是南韓國內至今最大一筆外國投資。

其他重點還包括沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）與以韓國電力公司（KEPCO）為首的官民能源聯盟簽訂MOU，將在沙國新未來城興建綠氫和氨工廠。現代汽車集團子公司也和沙國投資簽訂MOU，要在新未來城內鋪設鐵路軌道。南韓與沙國商業關係可回溯到數十年前的建設計畫，數以萬計南韓人民1970至80年代在中東工作賺錢養家，並為國家賺取強勢貨幣。