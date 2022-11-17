美元受Fed官員鷹派發言提振 英鎊貶值

美元周四（17日）對大多數貨幣升值，主要是受美國聯準會（Fed）官員鷹派談話所提振。（路透）

美元周四（17日）對大多數貨幣升值，主要是受美國聯準會（Fed）官員鷹派談話所提振。英鎊則走貶，看來英國 政府為填補公共財政赤字大洞的最新預算 聲明，並未打動投資人。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數上漲0.4%，至106.67。

英鎊匯率貶值0.53%，報1.1850美元，稍早貶值幅度一度達1.25%，觸及1.17645美元。

歐元貶值0.32%，報1.0362美元。

日圓貶值0.50%，報140.20日圓。

美元小幅反彈。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德周四在一場活動中用一張圖表說明，即便使用「鴿派」假設，基本貨幣政策規則也要求聯準會政策利率上升到5%左右，而更嚴格的假設則要求利率升到7%以上。

Jefferies全球外匯主管貝泰（Brad Bechtel）認為布拉德的發言「相對鷹派」，並指出美國公債殖利率 上升也在周四提振美元。

FOREX.com和City Index的資深市場分析師佩里（Joe Perry）則說，Fed主席鮑爾關注的是終端利率，而非升息的步伐。雖然佩里預計美元長線將走貶，但他認為「美元指數有機會回升至109.25左右，然後轉而走跌」。

佩里也說：「反觀歐元回落到1.01美元，可能彈升至更高水準。」

另一方面，英國政府17日宣布規模550億英鎊（660億美元）的財政計畫，包含十年來最大的加稅和削減支出措施，設法填補公共財政赤字大洞，並重建英國經濟政策公信力。

英鎊兌美元在預算案公布前便走軟，之後跌勢加重。

貝泰也談到英鎊的走勢，他認為投資人對英國財相杭特公布的預算案感到擔憂，「從市場的角度來看，並不那麼能打動人。英國政府透過打擊消費者來填補財政缺口。目前經濟正在下滑，加上生活成本危機，他們卻在加稅」。