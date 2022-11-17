雅詩蘭黛砸28億買Tom Ford

雅詩蘭黛砸重金收購時尚明星Tom Ford的同名公司。(Getty Images)

化妝品巨頭雅詩蘭黛（Estee Lauder）15日宣布，同意以28億美元收購時尚 明星Tom Ford的同名公司，這是精品業今年規模最大的交易，使這位設計師在電影導演、藝術收藏家之外，又加上億萬富豪的頭銜。

這次收購主要是因為Tom Ford在美容業務的實力，包括雅詩蘭黛取得長期授權協議的香水、化妝品和護膚產品。香水已經成雅詩蘭黛的業務重點，尤其是消費在疫情期間尋找小型奢侈品使高端香水出現意想不到的成長。

雅詩蘭黛最近收購的香水品牌有Frederic Malle、Killian和Le Labo。

至於Tom Ford的時裝，雅詩蘭黛將授權給第三方，義大利 集團Zegna。而自2005年來一直取得Tom Ford眼鏡系列授權的Marcolin，將持續合作關係。

現年61歲的Tom Ford因20多年前掌舵Gucci，使該品牌重振活力而成為時尚界名人，他將留在該品牌直至2023年，沒有Tom Ford後，品牌能否保持吸引力，則是另一問題。

華爾街 日報（WSJ）報導，這將是雅詩蘭黛歷來最大宗的收購案。據報導，此交易仍須獲得監管部門批准，預計2023上半年完成交易。