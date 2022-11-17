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G20：謹慎調整升息節奏

編譯陳律安／綜合報導
G20峰會落幕，各國領導人譴責俄羅斯入侵烏克蘭，另外也同意調整升息節奏。 （路透）
G20峰會落幕，各國領導人譴責俄羅斯入侵烏克蘭，另外也同意調整升息節奏。 （路透）

20國集團（G20）領導人16日在為期兩天的峰會結束時發表宣言，對俄羅斯入侵烏克蘭予以「最強烈的」譴責，要求俄國無條件撤軍，顯示區域安全問題成為G20的主軸，經濟議題遭到弱化。

G20領導人還同意謹慎調整升息節奏，以避免溢出效應，並警告稱匯率走勢的「波動性加大」。但在印尼峇里島舉行的這次峰會，烏克蘭問題占據了主導地位。

作為今年G20東道主的印尼政府一直期待G20能夠聚焦在2023年全球經濟放緩上，但因今年除了新冠疫情持續肆虐，還發生俄烏戰爭及台海緊張等安全議題，導致今年G20領袖峰會聚焦的內容反而和區域安全有關，而不是經濟議題。

從各國元首在不同會議上的發言，仍可看出G20上，各界關注的仍是俄烏戰爭，特別是美中關係在拜習會後出現降溫態勢，俄烏戰爭儼然成為G20首要議題。印度總理莫迪15日出席糧食及能源安全討論場次時，就呼籲俄烏停火；中國國家主席習近平與法國總統馬克宏在場邊見面時，也談及俄烏戰爭。

印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）曾表示，G20峰會成立宗旨是為了避免地區或國家出現嚴重的經濟或政治危機，特別是因貨幣、財政或外交政策所引起的政經問題，但這樣的議程正受到考驗。

世界貿易組織書長伊衛拉在峰會期間告訴路透，由於烏克蘭戰爭、食品和燃料成本上升以及通脹飆升，幾個主要經濟體面臨滑入衰退的切實風險。東道主印尼呼籲各國團結一致，關注通膨、饑餓和能源價格高漲等問題，這些問題都因戰爭而加劇。

各國領導人在宣言中表示，世界經濟正面臨「前所未有的多重危機」，從烏克蘭戰爭到通膨飆升，迫使許多央行收緊貨幣政策。

除了同意調整貨幣緊縮政策之外，G20成員國重申了避免匯率過度波動的承諾，同時承認今年許多貨幣都出現了大幅波動。

在債務問題上，他們對一些中等收入國家債務惡化的情形表示關切，並強調所有債權人公平分擔負擔的重要性。

烏克蘭 印尼 貨幣

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