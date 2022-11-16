我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

目標百貨看壞假日銷售 零售股拖累大盤走跌

黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

中國與南韓達成協議 明年減少相互「入漁」規模

記者廖士鋒／即時報導
南韓與中國近日簽署了會議紀要，決定2023年減少雙方入漁規模。（圖／取自「中國漁政」微信公眾號）
南韓與中國近日簽署了會議紀要，決定2023年減少雙方入漁規模。（圖／取自「中國漁政」微信公眾號）

中國與南韓近日召開漁業聯合委員會年會，當中雙方達成協議，2023年將會減少各自允許對方進入自身專屬經濟海域作業的捕撈漁船數量以及捕撈配額。

據韓聯社消息，南韓海洋水產部16日表示，南韓與中國漁業談判達成協定，雙方2023年可在對方專屬經濟區（EEZ）捕撈的漁船數量和捕撈量，將減少50艘至1250艘，捕撈配額將減少1,000噸至5.575萬噸。

消息稱，雙方商定裁減的漁船中包括非法捕撈隱患大的中國流刺網漁船50艘、漁獲物運輸船1艘，可在濟州拖網禁漁區線內捕撈的中國拖網漁船數量也減少2艘。而運輸船被排除在入魚漁船數量配額之外。雙方還商定加強對侵犯領海、暴力抗法等嚴重違規漁船移交工作。

另據中國農業部漁政管理局官方微信公眾號消息，上述會議係「中韓漁業聯合委員會第二十二屆年會」，在11月11日以視訊方式召開，並簽署包含上述內容的會議紀要。雙方同意加強協定水域漁業生產監管，打擊非法捕撈，推動暫定措施水域資源養護和評估等。

參與這次會談的中國有關部門，包含農業農村部、中央外辦、外交部、生態環境部、海警局、中國水產科學研究院黃海水產研究所和中國漁業協會等，它們共同組成代表團與南韓會談。

公開資料顯示，中國與南韓的漁業協定自2001年簽署。雙方除劃設「暫定措施水域」，並設立漁委會，每年召開一次會議，在雙邊輪流舉行。每年決定另一方國民及漁船在己方專屬經濟區的可捕魚種、漁獲配額、作業時間、作業區域及其他作業條件，並通報另一方。

南韓 微信 農業部

上一則

英國經濟一蹶不振，何以致之？

下一則

英擋下中企收購其最大晶片廠NWF 要求出脫86%股權

延伸閱讀

太妍證實確診中斷所有行程 曬自拍照報平安

太妍證實確診中斷所有行程 曬自拍照報平安
南韓三星半導體 投資不減碼

南韓三星半導體 投資不減碼
需求低迷 三星智慧手機工廠產能利用率降至新低

需求低迷 三星智慧手機工廠產能利用率降至新低
艾司摩爾打算在韓建晶片設備重鎮 就近支援三星

艾司摩爾打算在韓建晶片設備重鎮 就近支援三星

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20

超人氣

更多 >
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位