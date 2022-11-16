中國與南韓達成協議 明年減少相互「入漁」規模

南韓與中國近日簽署了會議紀要，決定2023年減少雙方入漁規模。（圖／取自「中國漁政」微信公眾號）

中國與南韓 近日召開漁業聯合委員會年會，當中雙方達成協議，2023年將會減少各自允許對方進入自身專屬經濟海域作業的捕撈漁船數量以及捕撈配額。

據韓聯社消息，南韓海洋水產部16日表示，南韓與中國漁業談判達成協定，雙方2023年可在對方專屬經濟區（EEZ）捕撈的漁船數量和捕撈量，將減少50艘至1250艘，捕撈配額將減少1,000噸至5.575萬噸。

消息稱，雙方商定裁減的漁船中包括非法捕撈隱患大的中國流刺網漁船50艘、漁獲物運輸船1艘，可在濟州拖網禁漁區線內捕撈的中國拖網漁船數量也減少2艘。而運輸船被排除在入魚漁船數量配額之外。雙方還商定加強對侵犯領海、暴力抗法等嚴重違規漁船移交工作。

另據中國農業部 漁政管理局官方微信 公眾號消息，上述會議係「中韓漁業聯合委員會第二十二屆年會」，在11月11日以視訊方式召開，並簽署包含上述內容的會議紀要。雙方同意加強協定水域漁業生產監管，打擊非法捕撈，推動暫定措施水域資源養護和評估等。

參與這次會談的中國有關部門，包含農業農村部、中央外辦、外交部、生態環境部、海警局、中國水產科學研究院黃海水產研究所和中國漁業協會等，它們共同組成代表團與南韓會談。

公開資料顯示，中國與南韓的漁業協定自2001年簽署。雙方除劃設「暫定措施水域」，並設立漁委會，每年召開一次會議，在雙邊輪流舉行。每年決定另一方國民及漁船在己方專屬經濟區的可捕魚種、漁獲配額、作業時間、作業區域及其他作業條件，並通報另一方。