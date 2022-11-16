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南韓三星半導體 投資不減碼

編譯湯淑君／綜合報導
半導體產業景氣下滑，南韓三星電子仍堅持投資，希望景氣好轉時有助擴大市場占有率。（歐新社）
半導體產業景氣下滑，南韓三星電子仍堅持投資，希望景氣好轉時有助擴大市場占有率。（歐新社）

分析師表示，儘管當前半導體產業景氣低迷，多數業者紛紛縮減資本投資之際，三星電子毅然決然堅持投資，並且有雄厚資金作後盾，可望撐過半導體產業這波景氣下滑，待景氣好轉時，實力會更強大，有助擴大市場占有率。

除了三星電子，荷蘭半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）執行長表示，可能會出手收購，以滿足全世界對先進晶片激增的需求。德國英飛凌則計劃斥資50億歐元（51.6億美元），擴建德國德勒斯登的晶片廠，並提高全年利潤目標到25%，高於之前預估的24%。

道瓊社報導，DB Financial Investment發布研究報告指出，三星電子坐擁116兆韓元（876億美元）準備金，將協助該公司度過半導體產業景氣低潮時期，預計待半導體產業景氣復甦—時間點可能在2023年下半年—三星實力將更強大。

DB指出，一些同業競爭對手為因應景氣急轉直下，紛紛採取行動縮減投資規模，但這家南韓集團不為所動，仍維持在半導體事業投資54兆韓元的投資計畫不變，如果產業景氣好轉（可能發生在明年第3季）、記憶晶片又開始缺貨，這些資本投資可能協助三星擴大市占率。

因此，DB維持對三星電子股票建議「買進」的評等不變，並重申每股83,000韓元的目標股價，意味有望比目前股價勁漲33%。三星電子15日首爾收漲0.8%，報每股62,400韓元。

艾司摩爾則預期在可見的未來需求強勁，因為各國競相在國內興建晶片廠。該公司上周表示，預期營收在2025年前將增加逾一倍至400億歐元（410億美元），到2030年將增加逾兩倍至600億歐元。

艾司摩爾執行長溫彼得15日表示，這種成長規模需要有更大的供應商基礎，「我們將收購我們認為能支撐這個藍圖所需要的。」艾司摩爾將在南韓興建新工廠，預定16日舉行動工儀式。根據聲明，艾司摩爾規劃在2024年投資2400億韓元（1.81億美元）在南韓興建維修與訓練中心。

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