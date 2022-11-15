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歐9月工業生產 優於市場預期

編譯洪啟原／綜合報導

根據最新數據顯示，歐元區9月工業生產優於市場預期，8月數據也獲得上修，有助解釋第3季經濟成長雖大幅趨緩，但仍持續成長步伐。

歐盟統計局14日公布，工廠、採礦及公用事業9月產出較前一月增加0.9%，年比增幅達4.9%，均高於市場預估的月增0.3%和年增2.8%。8月工業生產終值分別上修至月增2%和年增2.8%。

根據數據，9月非耐久消費品生產月增3.6%，資本財生產月增1.5%，但中間財和耐久消費品生產月減0.9%；能源生產月減1.1%。

9月工業生產增幅優於預期，有助解釋歐元區經濟第3季經濟仍較前一季擴張0.2%，儘管面臨能源價格飆漲和利率升高。

但經濟學家預估，在能源危機和需求持續走弱影響下，歐元區工業部門未來數月將舉步維艱。歐盟執委會預估，歐元區本季和明年第1季的經濟將陷入萎縮。

德國商業銀行經濟師索韋恩（Ralph Solveen）預期工業生產未來幾個月內可能衰退，因為能源價高漲衝擊對能源價格走向敏感的產業，像化學業已削減產量，因為許多產品的生產已因能源價高漲而無利可圖。

德意志銀行分析師也提出警告，歐元區經濟衰退恐怕無法避免；經濟學家並指出，歐元區經濟必須降低對中國的依賴，以免未來再度陷入類似的危機。俄羅斯入侵烏克蘭對歐元區經濟的衝擊，反映經濟過於依賴單一國家或地區的風險，歐元區各國政府應盡速研議相關對策。

歐盟 烏克蘭 德國

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