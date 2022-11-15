IMF展望全球經濟 更悲觀

國際貨幣基金表示，全球經濟展望比10月預測的情況更悲觀。（路透）

國際貨幣 基金（IMF）表示，全球經濟展望比10月預測的情況更悲觀，因俄烏戰爭效應與持久通膨帶來的下行風險正造成實質影響。

IMF研究部門經濟學家古德孟德森（Tryggvi Gudmundsson）14日表示，追蹤20國集團（G20）經濟體的採購經理人指數 （PMI）近幾個月來持續惡化，證實全球展望比10月世界經濟展望報告列出的內容更加黯淡，「這些困境艱鉅，而疲弱的經濟數據顯示未來將面臨進一步的挑戰」。

根據10月出爐的世界經濟展望報告，IMF將全球明年經濟成長率從2.9%調降至2.7%，更低於1月預估的3.8%，並表示經濟成長率降至2%以下的可能性達25%。

全球消費者正因應持續惡化的生活成本危機，而糧食與燃料價格飆漲更助長這些危機。在許多地方，這些危機鮮少看見舒緩跡象。高物價引發一波升息，導致償債成本墊高，連帶使低所得與新興國家更難取得資金。

古德孟德森說：「許多國家為了壓低通膨與處理債務脆弱性，可能有必要實施長久的財政與貨幣緊縮。我們預估許多G20經濟體將在未來數月進一步緊縮政策。」他為IMF準備這份報告，並將在峇里島G20高峰會中提出。他並表示：「這些行動將繼續抑制經濟活動，尤其像是房屋等利率敏感領域。」

IMF上月預估，全球約有三分之一經濟體，將在今、明兩年遭遇至少連續兩季經濟萎縮，到2026年的產值估損失4兆美元。

IMF指出，近來衡量製造業和服務業活動的採購經理人指數顯示，多數G20主要經濟體依舊疲軟，此時全球經濟活動即將收縮，通膨率居仍高不下。