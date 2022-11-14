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除了台積電 波克夏上季還新買這兩檔、大砍金融股

編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

「股神」巴菲特的波克夏公司14日公布13F報告，第3季總共買進三檔新股票，除了台灣的「護國神山」台積電外，還買進金融集團Jefferies Financial Group與建材製造商路易斯安那太平洋公司（Louisiana-pacific corp），同時繼續加碼石油股、減碼金融股。

波克夏上季支出約90億美元投入股市，其中約三分之一加碼原本就持有的能源股西方石油公司（Occidental Petroleum ）與雪弗龍（Chevron）。

波克夏還新增台積電ADR持股，買進約6,000萬單位台積電ADR（1單位的台積電ADR，相當於5股台積電普通股），並買進43.3萬股Jefferies Financial Group，以及路斯安那太平洋公司，同時增持媒體業者派拉蒙全球公司（Paramount Global）、乙醯基產品生產商塞拉尼斯（Celanese）與高級家居用品公司RH的股票。

整體而言，波克夏在第3季在扣除賣出股票的金額後，淨買進37億美元的股票，同期間拋售約53億美元的股票，其中賣出47億美元的金融股，包括在美國合眾銀行的持股比率從逾9%降至約3.6%，並賣出4.422億股紐約梅隆銀行的股票，在連續八季按兵不動後削減紐約梅隆銀行的持股。

不計海外持股，波克夏美國股票投資組合的整體價值略下滑至2,960億美元。

台積電是蘋果公司重要供應商之一，而蘋果目前仍是波克夏公司最大持股部位，第2、3季在波克夏整體投資組合中占比都超過40%。

最新13F報告顯示出波克夏第3季又加碼西方石油公司1.94億股。根據彭博行業研究的數據，包括權證在內，波克夏現在持有西方石油公司約30%的股份。

另外，波克夏也出清美國不動產投資信託Store Capital。新加坡主權基金GIC與Blue Owl Capital旗下的Oak Street在9月時表示將以價值約140億美元的全現金交易收購Store Capital。

波克夏 股票 台積電

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