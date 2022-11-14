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OPEC調降2022石油需求增幅預估 4月來第五度下修

編譯洪啟原／綜合外電
OPEC 14日調降2022年石油需求增幅預估值，為4月來第五度下修。（路透）
OPEC 14日調降2022年石油需求增幅預估值，為4月來第五度下修。（路透）

石油輸出國組織（OPEC）14日再度調降2022年石油需求增幅預估值，為4月來第五度下修，並調降2023年的需求成長預估，理由是通膨上揚和升息在內的經濟挑戰日益嚴峻。

國際油價14日盤中小跌，紐約西德州原油期貨跌1.37%，報每桶87.79美元；布蘭特原油期貨跌1.15%，報每桶94.89美元。

根據OPEC最新公布的月度報告，全球2022年的石油需求每日估增加255萬桶，增幅為2.6%，比之前預估的每日需求下修10萬桶。OPEC也將2023年全球石油需求增長預估下修至每日224萬桶，也比上次預估的每日需求減少10萬桶。

OPEC說：「在2022年第4季，全球經濟進入一個充滿重大不確定性和日益嚴峻挑戰的時期。下行風險包括通膨上揚、主要央行緊縮貨幣政策、許多地區的主權債務水準高漲、勞動力市場趨緊，以及供應鏈持續受限。」

這是石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）預計12月4日開會制定政策前發布的最後一份報告。

有報導引述沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王（Abdulaziz bin Salman）的話報導，OPEC+將對石油生產審慎以對，並表示OPEC+成員國在舉行12月會議前，已看到全球經濟的「不確定性」。

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