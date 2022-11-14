專家：美元年底前溫和看升

專家認為，美元年底前可能再貶2%，但中期而言仍不會就此失去支撐。(路透資料照片)

美元指數 上周重貶4.1%，是2020年3月以來最大單周貶幅，日圓對美元更強彈逾5%。匯市專家雖認為，美元年底前可能再貶2%左右，但中期而言仍不會就此失去支撐。

美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢減緩，使投資人預期聯準會（Fed）將縮小升息 幅度，當天美元指數出現2009年來最大單日跌幅。市場人士認為，儘管未來幾周美元可能繼續承受下壓，但在較長期間依然看好美元將維持多頭走勢。ING集團指出，美元已經越過頂升段，但尚未形成下降趨勢，在年底前美元仍將「溫和看升」。

分析師預料年底之前，美元還可能再貶2%~3%，美元／日圓可能向130日圓靠近，歐元／美元可能升到1.05美元。但基於全球籠罩衰退陰霾、俄烏戰爭持續，且中國大陸成長減緩，而且Fed升息周期並未結束，因此現在就大拋美元仍為時過早。

交易商正密切觀察美國經濟降溫的進一步信號，而這將使Fed減緩升息。已有四位決策官員表示支持縮小升幅。

專家指出，美元出現更強賣壓的條件，在於市場更相信通膨將快速回降，並猜測Fed可能須降息以防止經濟衰退。但果真如此，又會引發新一波的「避險」美元買氣。

此外，據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示，至11月10日止，該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看，紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3409口。整體來看，資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。

有專家認為，從技術面觀察，黃金期貨自今年3月高點，歷經六個多月下跌，於9月下旬落底整理，並在近期反彈回升，不但突破月季線反壓，並形成Ｗ底的底部型態，後續金價 若能守穩每盎司1700美元之上時，將有利於金價的後續表現。