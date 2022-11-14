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藍勾勾訂閱服務 推特擬周末回歸

財經新聞組／綜合報導

推特的「藍勾勾」（Twitter Blue）月費8美元訂閱制推出後，因假帳號過多，迫使推特暫停這項服務，但新老闆馬斯克12日推文表示，藍勾勾可能在本周末回歸。

路透報導，在假帳號如雨後春筍般冒出後，推特被迫在11日宣布暫停這項付費訂閱服務。

推特的藍勾勾過去保留給身分經過驗證的政治人物、名人、記者和其他公眾人物的帳戶使用；然而，推特上周推出新訂閱服務後，任何人只要付費就可獲得藍勾勾。

推特推出新付費訂閱制的用意，是在努力保住廣告商的同時，增加公司收入。許多推特用戶在12日通報，新的藍勾勾訂閱選項消失。據路透報導，知情人士表示，這是因為這項服務已被取消。Twitter Support帳號則推文表示，「為了打擊假帳號，我們在部分帳戶增添了『官方』標籤」。Twitter Support本身也有這個官方灰勾勾標記。

這個灰勾勾標籤原本在11月9日就推出，但沒過幾小時便遭馬斯克「賜死」。據知情人士透露，馬斯克10日在首封給推特全體員工的電子郵件中警告，如果推特無法增加訂閱收入以抵銷廣告收入下降的影響，推特恐無法「在即將到來的經濟衰退中存活」。

推特 馬斯克

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