三星擬減產手機13% 供應鏈受衝擊

智慧手機龍頭三星擬大幅調降明年智慧手機出貨量13%，換算砍單約3000萬支，供應鏈恐承壓。（路透）

智慧手機 市場愈來愈冷，龍頭三星 擬大幅調降明年智慧手機出貨量13%，換算砍單約3000萬支，鎖定原本銷售主力的A系列與M系列中低階機種，台灣聯發科、大立光、雙鴻、晶技等供應鏈 恐承壓。

三星是第一家傳出調降明年智慧手機出貨目標的品牌廠，為業界投下震撼彈。市調機構Canalys最新數據指出，三星為目前全球市占率最高的手機品牌（約22%）。三星帶頭減產，對手機產業將具有指標性意義，意味著目前手機市場冰風暴何時解凍，仍無法預知。

業界原本普遍預期，智慧手機市況明年上半年可望逐步回穩，如今三星大砍明年智慧手出貨量，業界憂心將波了市場「一大桶冰水」，市場動能恢復期恐拉長。

針對三星有意調降明年智慧手機出貨目標，台灣供應鏈均不對單一客戶評論。新浪網、財聯社等中媒則披露，三星內部規劃，明年智慧手機生產目標將落在2.9億支，年減13%，其中，高階S系列旗艦機種產量維持與今年相當，業界研判主要縮減中低階款M系列與A系列訂單，換算高達3000萬支。

業界人士表示，M系列與A系列是三星智慧手機銷售主力，近期全球通膨氣焰高張，中低階機種首當其衝，高階款反而相對不受影響。

事實上，三星早在今年第2、3季就已嗅到市場需求不振的氣氛。6月時，三星手機部門就先暫停對外採購零組件，隔月更直接向供應鏈表明將延後拉貨，當時嚇壞不少供應商，顯示出三星目前採取的各種降庫存策略，看來並未完全奏效，因此明年選擇直接減產，期盼降低衝擊。