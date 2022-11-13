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陸克文：多元化嘉惠印、墨、東南亞 成績是開放式問題

編譯季晶晶／綜合外電
前澳洲總理陸克文認為，全球化嘉惠印度、墨西哥和東南亞。圖為印度紡織工廠。（路透）
前澳洲總理陸克文認為，全球化嘉惠印度、墨西哥和東南亞。圖為印度紡織工廠。（路透）

針對美中競爭加劇和疫情帶來的破壞升高了多元化對全球企業的重要性，澳洲前總理、現任亞洲協會會長的陸克文表示，對於尋求多元化的企業而言，印度東南亞和墨西是中國最強有力的競爭者。

財經網站CNBC報導，陸克文周日參加在新加坡舉行的德國企業亞太論壇時說：「放眼世界，我看到三大活動區，受惠於『大多元化』或是『早期脫鉤辯論』。一個是東南亞，第二個是印度，以及從北美的角度來看是墨西哥，後者顯然受益於NAFTA或FAFTA+的經濟安排。」

他說，印度的經濟政策尤其在過去一年發生關鍵轉變，可能使其成為跨國企業的新市場和製造中心，「如果他們作到了，就大型消費市場和全球工廠而言，印度可以成為下一個中國，但（總理莫迪）能將它轉化為現實嗎？這又是一個開放式的問題」。

陸克文認為，德國身為歐洲最大經濟體，將能在歐洲對中國的辯論，發揮重要的影響作用，而德國總統蕭茲在訪問北京之前發表的書面聲明，對闡明德國利益掌握了正確的平衡。

蕭茲表示不會尋求與中國脫鉤，而是會追求多元化和經濟韌性。

陸克文說，要在國安利益、與盟友關係、人權義務，以及與中國經濟關係之間求取平衡，是一項艱鉅工作，各國不「一走了之」極其重要。

德國 印度 東南亞

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