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上半年全球超高淨值富豪人數四年來首降 美國減逾10%

編譯洪啟原／綜合外電
據Wealth-X的報告顯示，全球財富淨值在3,000萬美元以上的富豪人數，2022上半年比去年同期減少6%。（路透）
據Wealth-X的報告顯示，全球財富淨值在3,000萬美元以上的富豪人數，2022上半年比去年同期減少6%。（路透）

最新調查顯示，今年上半年全球財富淨值在3,000萬美元以上的超高淨值（UHNW）富豪人數較去年同期下滑，為四年來首度減少，原因是財富投資組合受全球經濟震盪拖累。

據財富研究機構Wealth-X的報告，2002上半年全球超高淨值富豪人數年減6%至39萬2,410人，完全反轉去年同期年增14%的形勢，且人數是2018年來首度下滑。此族群上半年的財富總和則年減11%至41.8兆美元。

據調查，排在UHNW人數最多前十大國家的美國、日本及法國，今年來人數均出現雙位數下滑。排行榜中只有中國一枝獨秀，年增2.3%至5萬1,145人。

美國今年上半年UHNW富豪人數年減10.3%至12萬1,465人，人數為中國的兩倍多，依然雄踞排行榜榜首；中國位居第二。

以各地區來看，北美地區上半年UHNW人數年減9.7%至13萬4,530人，降幅為所有地區最大，財富總和年減13.9%至14.5兆美元，逼近三年低谷。相較下，北美地區2021上半年UHNW人數年增10.8%。

亞洲上半年UHNW人數年減3.9%至11萬6,080人，財富總和年減10.5%至11.9兆美元，吐回2021年的增幅。在過去三年，亞洲每年UHNW人數都出現雙位數成長。

報告說：「亞洲地區經濟活動和商業信心受到中國的清零政策壓抑，該政策阻礙生產和擾亂該地區的供應鏈。」

歐洲上半年UHNW人數年減6.9%至10萬370人，不如去年同期的大增14.9%；歐洲UHNW富豪上半年財富總和年減11.5%至11.6兆美元。

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