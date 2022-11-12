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美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

屋漏偏逢連夜雨 FTX聲請破產後 6.6億美元疑遭駭

編譯易起宇／綜合外電
加密幣交易所FTX再遭重創，就在該公司11日聲請破產保護後不到一天內，竟有約6.62億美元的數位貨幣不翼而飛，目前懷疑可能是駭客所為。 （路透）
加密幣交易所FTX再遭重創，就在該公司11日聲請破產保護後不到一天內，竟有約6.62億美元的數位貨幣不翼而飛，目前懷疑可能是駭客所為。 （路透）

數位資產交易所FTX再遭重創，該公司11日聲請破產保護後不到一天內，竟有約6.62億美元的數位貨幣不翼而飛，目前懷疑可能是駭客所為。另外，雖然投資人一直擔心該平台的災難會波及股市，但從投機股仍隨大盤飆漲看來，目前影響似乎有限。

彭博資訊報導，FTX美國分部法務長米勒12日在推特表示，正在調查中該平台出現的「不正常帳戶活動」。

區塊鏈分析公司Nansen表示，FTX的國際和美國交易所估計共被提領6.62億美元；另一家公司Elliptic則表示，FTX初步估計約被非法盜領4.75億美元，且這些被盜走的穩定幣和其他數位貨幣正被快速轉換為乙太幣，這也是一般駭客用來避免贓物遭到查獲的常用手法之一。

這項發展將對加密幣圈造成另一波打擊。今年加密幣產業因駭客攻擊而造成的損失已寫下空前新高，若這些貨幣外流真的是安全漏洞所致，那會使這項紀錄再添一筆。

從羅賓漢到MicroStrategy和Galaxy Digital Holdings等加密幣概念股，一周來跌幅至少15%，彭博資訊統計顯示，這些公司市值總計蒸發將近50億美元。有些投資人擔心FTX崩解會波及股市，但從一系列投機股的飆漲看來，這些投資人應能放心。

在FTX宣布聲請破產後，全球市值最大加密幣比特幣11日一度大跌8%至16,375.76美元，乙太幣和Solana等其他加密幣也同樣重挫。但有一系列不賺錢的科技股卻在同日一度大漲近10%，「女股神」伍德的方舟創新ETF（ARKK）也出現幾乎同樣漲幅，這檔ETF被廣泛視為散戶投資人喜好的指標。

Tallbacken資本顧問公司創辦人珀維斯表示：「ARKK漲但比特幣跌代表連鎖效應十分有限。雖然有些公司的資產負債表可能隱藏著定時炸彈，但這些可能都是非尋常事件。」

投資 貨幣 駭客

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