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上季獲利減77% 安謀上市將延後

編譯王巧文／綜合報導

英國矽智財（IP）設計公司安謀（Arm）上季獲利驟減，而母公司日本軟體銀行集團（SoftBank）仍積極為安謀明年首次公開發行股票（IPO）做準備，但上市日期延後至2023年3月以後。

根據軟銀11日公布的財報數據，安謀截至9月的上季獲利降至58億日圓，遠低於一年前的252億日圓，減幅達77%；上季營收若以日圓計算較去年同期略升，但以美元計價則年減17%，其中權利金營收增至4.63億美元，高於去年同期的3.78億美元，非權利金營收為1.93億美元，比一年前的4.1億美元銳減。

軟銀在聲明中表示，安謀上季獲利下滑「主因是去年同期的授權許可收入超帶勁。安謀業務仍然強健，包括半年度權利金營收創新高，科技專利授權需求暢旺。」

軟銀創辦人兼社長孫正義致力推動安謀掛牌上市，希望藉此重振集團雄風。在軟銀歷經一連串投資失利慘賠後，他已表示期望安謀IPO案成為晶片業史上最大規模上市案之一。

不過一名安謀主管在財報說明會上表示，集團目前計劃讓到下年度、也就是2023年3月以後才辦理安謀IPO，而非原先規劃的本年度，主要因市況不佳。

營收 投資 晶片

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