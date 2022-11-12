英上季經濟萎縮 一年半首見

英國第3季經濟陷入萎縮，雖沒市場預期來得大，但恐怕是長期不景氣的開端。（美聯社）

隨著能源價格高漲和央行升息，英國 第3季經濟陷入萎縮，萎縮幅度雖然沒有市場預期來得大，但恐怕是長期不景氣時期的開端，歐洲各國未來幾個月可能也會陸續步入衰退。

英國國家統計局11日公布，上季國內生產毛額（GDP）與第2季相比為負0.2%，是2021年第1季來首見萎縮，萎縮幅度小於彭博資訊預估的0.5%。這意味著英國經濟幾乎確定正邁向技術性衰退，亦即GDP連續兩季負成長，且經濟將陷入長期低迷。

蘇納克政府預定下周宣布一系列增稅和削減支出措施，以縮小疫情 期間造成的財政缺口，並打算推出新補貼方案，支撐受能源帳單衝擊的家庭和企業。經濟學家指出，政府增稅和削減開支，可能進一步打擊消費需求，加深經濟衰退。

英國上季總產值仍比2019年第4季小0.2%，為七大工業國集團（G7 ）中唯一經濟規模至今仍低於新冠疫情爆發前的國家，也料將成為G7中在俄烏戰爭後率先步入經濟衰退的成員國。近幾個月來其他富裕國家經濟成長放緩，但未見持續萎縮。

英國上季經濟出現萎縮，部分是受一次性因素影響，單是9月就萎縮0.6%，主要反映出女王伊麗莎白二世逝世後，全國進入哀悼期的影響。加上俄羅斯開始暫停能源供應，以報復西方國家對烏克蘭的支持，能源價格隨之急漲，迫使消費者縮減開支。

此外，疫情復熾導致短期勞力短缺，以及脫歐導致跨國商業投資停滯不前等特有因素，也對英國經濟造成打擊。美國銀行經濟學家伍德說：「一系列不幸的事件和政策選擇，打斷了英國潛在的成長力道。」英國經濟衰退的跡象處處可見。全英房屋貸款協會（NBS）指出，全國10月房價下跌，為去年6月來首見。根據政府統計數據，截至9月的三個月內企業倒閉數創新高，原因是建商、零售商、飯店及餐館紛紛歇業。鑒於勞工持續要求漲薪應對通膨，罷工浪潮擴大恐進一步拖累經濟。