10企業加入 日研發下世代半導體

日經新聞報導，豐田汽車等約十家日本企業，將聯手日本政府成立一家企業，以研發下一代的半導體。（路透）

日經新聞報導，豐田 汽車等約十家日本 企業，將聯手日本政府成立一家新的合資企業Rapidus，以研發下世代的半導體，目標是在2029年底前完成建廠。

隨著全球對下世代半導體技術的競爭加劇，Rapidus將提供與美國企業和政府合作的平台，其中豐田的供應商Denso、NTT公司、Sony集團、晶片 製造商鎧俠控股、NEC公司、軟體銀行都可望參與這項計畫，預計每家公司投入約10億日圓（680萬美元）的資金。

報導指出，日本政府將透過發放補助等方式協助這項計畫，並在東京威力科創前社長東哲郎的帶領下成立Rapidus公司。

該公司也將吸引其他資金，並尋求擴大合作夥伴。

Rapidus公司的目標是研發下世代的邏輯半導體，也就是2奈米以下的晶片科技，計劃在2029年底前完成設廠，約莫在2030年左右展開半導體代工業務。

各界爭相投入半導體領域，以因應未來的挑戰，並在尖端科技的製造和研發上保有競爭力。台積電和三星電子已研發出可大量生產3奈米晶片的技術，並計畫在2025年量產2奈米晶片。

全球地緣政治風險升高，已強化企業自主生產先進晶片的需求，目前半導體產業由台灣的科技公司主導。

日本和美國已同意在下世代晶片技術的研發上合作。東京政府在2022年度的第二度追加預算中，納入一筆約3,500億日圓的資金，以建立日美研究中心。該中心定今年底前設立，將與海內外的企業和研究機構合作，可能的合作對象包括IBM和比利時研究機構imec。Rapidus也將聯手這座研究中心，以設立晶片製造產線。