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亞洲房企債台高築 現原形

編譯湯淑君／綜合報導
不動產公司的債券和股票價格最近大跌，印尼的Agung Podomoro和越南的No Va Land為最新個案。（美聯社）
不動產公司的債券和股票價格最近大跌，印尼的Agung Podomoro和越南的No Va Land為最新個案。（美聯社）

利率走高使亞洲房地產公司債台高築的問題無所遁形，隨著債務壓力在中國、南韓、越南等地日益加重，許多不動產公司的債券和股票價格最近大跌，印尼的Agung Podomoro和越南的No Va Land為最新個案。

彭博彙整的資料顯示，印尼不動產開發商Agung Podomoro的2024年美元債券本周來已大跌6.7美分，是2021年7月來最糟跌幅，每1美元面值跌到37美分，創新低。

銷售減緩和借貸成本升高，使愈來愈多國的不動產公司飽受壓力。例如，惠譽（Fitch）10日把印尼建商PT Kawasan Industri Jababeka發行的債券打落更低的垃圾級，認為該公司最近以新債換舊債，應是為避免債務違約。標普全球（S&P Global Ratings）本周也調降Jababeka債信評等，展望為負向。

不獨印尼，世界各地房地產公司都受利率升高衝擊。這些業者在疫情期間趁借貸成本低廉大肆舉債，如今開始因利率扶搖直上而嚐到苦果。

越南第二大不動產公司No Va Land股價10日暴跌6.9%至44,950盾，觸及2021年4月來最低價位，今年來股價已腰斬。

路透報導，業內人士透露，房地產業信用緊俏未見改善，No Va Land陷入償債困難，正大舉裁員並急尋資金挹注。

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