加密幣交易所一哥 大併購

比特幣等加密貨幣全線暴跌，比特幣一度大跌17%至17172美元。(路透)

在加密貨幣 交易所FTX遭遇流動性問題之際，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬已與FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）達成協議，趙長鵬將收購FTX的美國以外資產FTX.com，鞏固他在加密幣界的霸主地位，卻也引發投資 人憂慮，加密貨幣市場9日盤中繼續下挫。

趙長鵬8日推文表示，FTX出現「嚴重的流動性吃緊」，在FTX請求幣安協助後，已「簽署一份不具約束力」的「全面收購http://FTX.com」 意向書，協助因應流動性緊縮。

但是趙長鵬也說，幣安未來幾天將執行全面實地查核，且有權隨時退出交易。這次的收購僅影響FTX的非美國事業FTX.com，至於美國事業FTX.us將維持獨立於幣安。

班克曼-佛瑞德稍後證實這項協議。雙方未公布交易條件。FTX今年還獲得私人投資人注資，估值達320億美元，也被認為是加密貨幣交易巨擘，如今卻陷入災難性崩潰。

這樁交易將重塑加密貨幣產業的版圖，也象徵趙長鵬的一大勝利。這項交易極具戲劇性，先是趙長鵬與班克曼-佛瑞德之間的激烈爭執公開化，接著在班克曼-佛瑞德旗下機構爆出財務疑雲後，趙長鵬宣布幣安將出清持有5.3億美元FTX代幣FTT，動搖市場對FTX財務狀況信心，導致FTX遭大幅撤資。

但這樁交易也凸顯加密貨幣市場似乎成為幣圈大咖之間的戰場，引發投資人疑慮，比特幣9日盤中再挫5.4%至17,700美元，乙太幣、Solana、Polkadot、Avalanche和狗狗幣 等加密貨幣也都走跌。

交易員認為雙方意向書不具約束力，是導致市場動盪的原因。CryptoCompare研究員戴洛卡斯表示：「意向書不具約束力，這意味著假如幣安決定撤回交易，仍可能衍生更多問題。」