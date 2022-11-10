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愛迪達下修財測 淨利腰斬

編譯洪啟原／綜合報導
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）9日下修全年財測，為今年來第四度調降。（路透）
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）9日下修全年財測，為今年來第四度調降。（路透）

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）9日下修全年財測，為今年來第四度調降，包括淨利預估砍半，反映日前與美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）結束合作、及停產肯伊威斯特聯名運動鞋Yeezy系列產品等影響。分析師指出，市場焦點將轉向即將接掌愛迪達執行長的古爾登（Bjorn Gulden），要如何重振業績。

愛迪達預估，今年淨利將為2.5億歐元（2億5,153萬美元），低於10月設定的約5億歐元目標，不計匯率波動的營收成長率將為低個位數，不如前估的中個位數，營業利益率預測也從4%調降至2.5%，毛利率的最新預估為47%。

愛迪達今年來已持續調降獲利展望，原本3月預測今年營業利益率為11%，5月下修至9.4%，7月調降至4%，10月再降至4%。

最新的調降財測行動為反映10月底與肯伊威斯特結束合作的決定，起因是這位歌手近來發布一連串反猶太言論。

分析師表示，Yeezy運動鞋賺進的獲利約占愛迪達整體獲利的一半。愛迪達之前也預期，結束這項合作料將使今年獲利腰斬。

愛迪達也宣布，運動品牌Puma前執行長古爾登（Bjorn Gulden）將在明年1月接掌愛迪達執行長。Jefferies分析師表示，古爾登掌舵愛迪達後要如何控管損害、重振利潤率，將成為市場關注焦點。

愛迪達表示，目前打算銷售與Yeezy系列產品設計相同、但沒有品牌授權的運動鞋，希望能彌補損失的獲利，並且澄清該公司擁有這款運動鞋的智慧財產權與設計，只是沒有聯名品牌的加持。現在愛迪達須拿掉Yeezy品牌，設法繼續成功行銷Yeezy運動鞋。

不過，即便愛迪達用自己的品牌銷售Yeezy系列鞋款，一些分析師仍認為，該公司無法維持相同的高價銷售。

愛迪達正設法在一連串挑戰中重振業績，包括在中國的業績遭受消費者抵制西方品牌的衝擊、中國防疫政策對供應鏈的干擾，同時西方市場的需求也開始趨緩。

愛迪達期待，本月稍晚開踢的卡達世界盃足球賽能幫助助提振銷售。世足賽向來有助拉抬足球衣和足球用具的銷售，但今年賽事是在北半球的深秋舉行，已抑制民眾的觀賽熱忱。

分析師 足球 匯率

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