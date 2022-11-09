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螢火蟲之墓水果糖絕跡 日本百年企業佐久間製菓停業

中央社／東京9日綜合外電報導
已經114年的佐久間水果糖，即將走入歷史。（取材自官網）
已經114年的佐久間水果糖，即將走入歷史。（取材自官網）

日本百年企業「佐久間製菓株式會社」今天宣布將於明年1月停業。該公司熱門產品「佐久間式水果糖」因出現在宮崎駿動畫電影「螢火蟲之墓」而廣為人知，停產消息令許多日本人感到心痛。

路透社報導，佐久間製菓株式會社表示，由於生產成本攀升，勞工短缺，以及主要產品佐久間式水果糖銷售下滑，該公司將於明年1月停業。

佐久間製菓株式會社總部位於東京，其前身「佐久間惣次郎商店」在1908年創立，擁有114年歷史，其產品佐久間式水果糖廣為人知。

這種水果糖裝在紅色的鋼罐裡，內含堅硬、五顏六色的水果糖，是許多日本人心中的童年回憶，這項產品將停售使得日本陷入哀傷。

佐久間製菓株式會社曾於二戰空襲期間生產這種水果糖，進而為宮崎駿動畫電影「螢火蟲之墓」的劇情內容帶來靈感。

螢火蟲之墓是以二戰為背景，主角是一對孤苦無依的兄妹，而這名妹妹在劇中會帶著佐久間式水果糖的紅色罐子。

根據路透，一名53歲甜食店老闆回憶說，當他讀小學時，總是在家拿著佐久間式水果糖的罐子，他曾使用10元日幣打開蓋子。

一名在東京熱門商店街的零食店老闆則表示，佐久間式水果糖最受年長消費者歡迎，但現在孩子已被無數的新產品選擇給寵壞。

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