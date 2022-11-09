Fed縮表效應 美債流動性低

為了抽走在新冠疫情 期間注入經濟體系的流動性，聯準會 （Fed）已進行五個月的量化緊縮（QT），且將繼續縮表。但規模達20兆美元的美國公債市場已出現流動性低但波動性高的情況，令人質疑聯準會是否需要重新考慮這一策略。

路透報導，自9月以來，聯準會每月將資產負債表規模縮小950億美元，然而，在聯準會激進的升息周期中，美國公債市場存在潛在的流動性和波動性問題。儘管Fed決心縮表，但一些分析師預測，如果投資者面臨的那些問題失控，聯準會可能會停止或暫停縮表。

BCA研究公司的美國債券 策略師施維夫特在報告中寫道，「如果債券波動率繼續上升，我們可能會看到2020年3月的情況重演，也就是聯準會將被迫結束量化緊縮，回頭購買大量公債」。

瑞銀經濟學家上個月表示，預料到2023年左右，Fed的縮表行動將面臨幾大難題，這將促使Fed在2023年6月前後大幅放緩甚至完全停止縮表。市場關注的關鍵指標，是新發行公債相較於已發行公債的流動性溢價。流通公債大多是已發行公債，但每日交易量僅約25%是已發行的公債。BCA數據顯示，新發行10年期公債較同年期已發行公債的溢價，目前位於至少2015年以來最高水準。