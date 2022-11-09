零售業庫存多 銷售劇減

美國年終銷售旺季將臨，零售業者庫存滿滿，卻面臨銷售額劇減。（路透資料照片）

美國年終銷售旺季將臨；去年此時零售業 者面對的是貨架空空，難以滿足消費者的需求；然而今年則是庫存滿滿，尤其是成衣與居家用品，但銷售額卻劇減，迫使業者將產品PO上寄賣網站，舉辦樣品特賣，狠心打折，送給員工，甚至丟棄作廢。

庫存過剩早在去年埋下禍根，當時由於供應鏈 壅塞，業者擔憂存貨不夠，Gap及Nike等零售商紛紛超量且提前訂貨，結果因為預測錯誤，加上消費者飽受通膨打擊，購買能力減弱，導致業者庫存嚴重過剩。

瑞銀集團分析師表示，零售業者必須打折促銷，但勞工 成本仍高，使獲利率受到雙重打擊。倉儲業也受到波及，10月就業人數已減少2萬人，減幅是2020年4月來最多；成衣製造等產業的勞工加班時間縮短，薪資收入因而縮水。

南加州兩大港口貨品堆積如山，倉儲空間的空閒率僅0.2%，遠低於往年此時的4-6%。這些都是最新的遊戲、科技產品及服飾，比商店及網站的產品更潮，卻不得不在倉庫裡放涼。

分析師及倉儲業者表示，可能要花掉明年大部分的時間，才能消化掉庫存過剩壓力。

成衣業預估，今年10-12月銷售額將比去年同期減少1%，遠遜於去年的21%成長率。許多品牌成衣都表示，今年促銷必須比往年更賣力。但最新的物流經理人指數顯示，庫存量及倉儲成本居高不下，顯示業者的折扣還打得不夠。

倉儲業者表示，一些店家要求業者乾脆把貨品丟掉，送給他人，或是給回收業者，純粹是不想再多付倉儲費。今年零售商的訂單已經比去年劇減30%以上，但庫存量卻增加50%，因此許多店家都把庫存計入虧損帳上。

經濟學者指出，未來幾季由於庫存減少，可能拖累美國的國內生產毛額（GDP）成長率，使經濟雪上加霜。

業者延後或取消訂單，也將衝擊勞動市場，使整個供應鏈上勞工的工時或工作機會減少。

零售業者相繼取消訂單，使全球貿易成長劇降，及工廠生產停滯。中國10月出口額也呈現兩年多來首次減少，越南政府也警告多種產品訂單劇減，包括巧克力與手機。