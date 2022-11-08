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IMF總裁示警 通膨將逼近高峰

編譯洪啟原／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，全球消費者物價飆漲之勢，可能正接近當前周期高點，但通膨也許將頑強地維持在高檔。

喬治艾娃接受彭博資訊專訪時說：「通膨現在極有可能逼近高峰。各國央行攜手抗通膨，將此視為首要任務，這是正確的做法。若無法戰勝通膨，將導致通膨失控，從而打擊以物價穩定為基礎的成長。」

此刻喬治艾娃本人正在埃及，參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

美國預計本周稍晚公布10月消費者通膨數據，外界預期增幅可能縮小，但仍接近8%的高檔。

喬治艾娃表示，各國官員要把消費者物價增幅壓低至較令人滿意的程度，依然相當吃力。她更警告，若要看到供應鏈展現多樣性，勢必對物價帶來上漲壓力，通膨將更難降至2%左右的理想水準。

另據世界經濟論壇（WEF）的最新調查，通膨飆升、債務危機全面爆發及生活成本問題，將成為20國集團（G20）未來兩年經商貿易的三大威脅。

WEF新經濟及社會中心的高管意見調查顯示，通膨飆升至數十年來最高水準，迫使三分之一的G20經濟體將物價上揚列為首要關注之事。全球央行已採取激進的貨幣政策緊縮，但壓制通膨的努力拖累全球經濟衰退。

這份在聯合國氣候峰會前夕出爐的調查報告，也顯示各國此刻對社會經濟問題的重視程度，已經超過對環境議題的關切。

央行 聯合國 貨幣

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