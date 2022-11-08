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出口旺 印尼Q3經濟成長超預期

編譯陳律安／綜合報導
印尼GDP成長率。(彭博資訊)
印尼GDP成長率。(彭博資訊)

印尼上季國內生產毛額（GDP）加速成長，顯示這個東南亞最大經濟體持續受惠於出口暢旺，也賦予印尼央行更多升息的空間，以對抗國內火熱的通膨。

印尼統計局7日說，第3季GDP比去年同期成長5.72%，較前一季5.44%的年增幅加速成長，寫一年多以來最快升速，也超越市場預期的5.6%；季增幅則為1.81%，同樣優於市場預期。占印尼經濟一半比重的私人消費，上季年比成長5.39%，出口也勁增21.6%。

統計局局長尤萬諾說，中上階層家庭提高支出，帶動了私人消費的成長，「這是非常良好的趨勢，意味著經濟復甦力道並未中斷，且持續增強」。

他也說，印尼出口之所以大幅成長，是受惠於全球商品價格大漲。

俄烏戰爭爆發刺激商品價格飆漲，全球最大燃煤和棕櫚油出口國印尼的外銷額也水漲船高。截至9月印尼已連續29個月出現貿易順差，這是拜燃煤、棕櫚油及鋼鐵製品的出口暢旺所賜。該國今年1~9月的出口額攀抵2190億美元，比去年同期激增33%。

儘管國內通膨已飆上近七年高點，印尼仍能保持經濟成長動能，增添了印尼央行的升息壓力。印尼央行自8月以來，把基準利率上調5碼至4.75%，其中包括兩度升息2碼。印尼央行下次政策會議預定11月17日舉行。

然而，全球景氣惡化和借貸成本提高，仍可能衝擊印尼的成長前景。在聯準會（Fed）大舉升息之際，印尼盾的匯價貶至近兩年低點，提高輸入性通膨的壓力。印尼的出口成長速度也已開始趨緩。

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