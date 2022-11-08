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展望佳 藝術品收藏熱潮不退

編譯洪啟原／綜合報導
根據最新調查，高淨值藏家持續湧入國際拍賣會「尋寶」、挖掘新玩意兒，而藝術品價格高漲也讓賣方願意釋出更多收藏品。（彭博資訊）
根據最新調查，高淨值藏家持續湧入國際拍賣會「尋寶」、挖掘新玩意兒，而藝術品價格高漲也讓賣方願意釋出更多收藏品。（彭博資訊）

儘管經濟前景黯淡不明，市場追求藝術品的熱潮仍方興未艾，根據最新調查，高淨值藏家持續湧入國際拍賣會「尋寶」、挖掘新玩意兒，而藝術品價格高漲也讓賣方願意釋出更多收藏品。

買家樂觀看待全球藝術品市場展望，許多由私人珍藏多年的藝術品，紛紛委託專業機構拍賣。今夏參加瑞士巴塞爾藝術展（Art Basel）的交易商表示，藝術品價格高漲是助長賣家委託拍賣的重要因素。

根據巴塞爾藝術展和瑞銀（UBS）最新的「2022年環球藝術收藏調查報告」，全球在藝術收藏方面的支出持續攀升，光是今年上半年，這類支出的中位數已達18萬美元，高於去年全年的16.4萬美元和2019年的10萬美元。

同樣在今年上半年，購買訂價逾100萬美元藝術品的藏家人數，占總購買人數的23%，幾乎比去年的12%增近一倍，相當於2019年調查的水準。

藝術品拍賣成交額也同步攀升。根據國際三大拍行佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's）及富藝斯（Phillips）的資料，今年上半年藝術品拍賣成交額年增21%；拍賣會數量年增20%，逼近2019年水準。

藝術品貿易也很熱絡，例如去年藝術品與古董進口量比2020年勁增41%，出口量也年增38%。

這項報告在8月訪問2,709位可投資財富至少超過100萬美元的富豪，並調查他們在中港台美日等全球11個市場的收藏活動。

報告說：「2022下半年若維持相同的成長步調，主要市場的藝術品跨境交易有望達到創紀錄水準。」

這對預定12月在邁阿密登場的巴塞爾藝術展也是好兆頭。

在近期的藝術品拍賣會中，拍賣物件價格雖高，但買家花錢不手軟，儘管全球經濟展望不明。

Pace畫廊執行長葛林徹接受彭博資訊專訪時說：「任何總經情勢放緩都須維持一段時間才會影響到我們」，例如壞消息須持續轟炸市場長達一年半，才會使人改變藝術品購買習慣。

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