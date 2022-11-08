蘋果降高階iPhone出貨預估

鴻海鄭州廠員工「逃疫」事件衝擊iPhone出貨。蘋果預期，大陸鄭州組裝設施因疫情導致產能大幅減少，調降iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨預估。（路透）

鴻海 鄭州廠員工「逃疫」事件開始衝擊iPhone 出貨。蘋果 7日指出，中國鄭州組裝設施因疫情導致產能大幅減少，調降iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨預估；鴻海也表示，疫情影響鄭州廠區部分營運。外媒預估，今年整體iPhone出貨量將減少300萬支，減幅約3.3%。

蘋果昨天罕見針對硬體出貨狀況，在官網發表聲明；鴻海也在昨天台股盤前揭露下調本季展望的消息。蘋果與鴻海都未透露新機出貨量下修幅度與營運展望修正細節。

受蘋果調降兩款高階新iPhone出貨預估與集團本季營運展望同步下修影響，鴻海昨天股價盤中一度失守百元大關、下探99.8元，為7月以來低點，終場以100元收市，下跌0.5元，外資賣超約1.4萬張，連三賣。蘋果7日早盤股價跌約1%。

蘋果與鴻海7日一大早同步發出聲明，顯示雙方緊密溝通，蘋果並且是配合鴻海的時間發出，蘋果也是首次在官網，針對單一供應鏈發聲，展現力挺鴻海的訊號，而且蘋果的聲明，只有英文與繁中兩個版本，推測蘋果是直接與鴻海董事長劉揚偉溝通。

蘋果表示，疫情控管已經暫時衝擊主要iPhone 14 Pro與Pro Max組裝設施，這些設施位在中國鄭州，這些正在營運中的組裝設施，將會大幅調降產能，隨著經歷過新冠肺炎疫情大流行，他們仍然把供應鏈工人的健康與安全，列為首要考量。

蘋果指出，我們持續看到iPhone 14 Pro與14 Pro Max需求強勁，然而，我們將調降iPhone 14 Pro與Pro Max出貨預估，同時，客戶將會經歷較長的等待時間，才能拿到他們的新產品。我們正密切與供應商合作，來恢復正常的生產，並確保每一名工人的健康與安全。

彭博資訊則引述知情人士報導，蘋果現在iPhone 14產量目標為8,700萬支以下，低於原先目標（9000萬支）。

調降產量的主因是iPhone 14和iPhone 14 Plus機款需求較為疲軟。

法人表示，鴻海是iPhone 14 Pro與iPhone Pro Max獨家供應商；此次調降的主要機種並非鴻海主力。根據Jefferies對大陸市場的分析，iPhone 14和iPhone 14 Plus推出以來，銷售熱度急遽降溫，在大陸銷售減緩的情況日益加深。