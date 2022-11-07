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東南亞新創 10年榮景到盡頭

編譯洪啟原／綜合報導

風靡東南亞新加坡叫車業者Grab今年成立滿十周年，是值得慶祝的里程碑。Grab長期以來被視為東南亞新創企業指標，但投資人正對Grab表現日益失去耐心；Grab去年12月底上市以來股價一落千丈，市值大幅縮水80%。除了Grab，東南亞幾家科技新創的業績也不盡理想，過去十年來的榮景，似乎正走向尾聲。

Grab正設法扭轉長年的虧損，該公司也與其他東南亞科技業者一樣擔心股東反應。與Grab同一年創立的星國電商Lazada，仍依賴母公司阿里巴巴的資金。Grab競爭對手、蝦皮母公司冬海集團（Sea），股價從高峰重摔逾八成，正迅速裁員以免損失持續擴大。

這些企業的成長已成東南亞科技生態系迅速崛起典範。跨足東南亞市場的日本創投資本公司GMO創辦合夥人村松龍說：「多虧這些公司，許多領域邁向數位轉型。」

隨著愈來愈多新創公司嶄露頭角，許多投資人正設法在超低利環境中尋找較高的報酬率。根據數據分析公司Preqin，2021年流入東南亞的創投資金大增至248億美元，是十年前的120多倍，創投募資交易的件數也比十年前大增15倍。

新加坡早期創投公司Integra執行合夥人卡普汀說：「投資人最初開始關注東南亞時，許多人認為這個地區不可能出現估值1億美元的企業。」

自去年12月底以來，利率飆升、通膨上揚及已開發市場經濟衰退疑慮升高等因素，使科技股賣壓擴散至民營新創企業，導致這些企業的估值下滑。

東南亞 投資 新加坡

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