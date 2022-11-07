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日本攜美 強攻2奈米晶片

編譯洪啟原／綜合報導
日經新聞報導，日本計畫編列3500億日圓（23.8億美元）預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體。（路透）
日經新聞報導，日本計畫編列3500億日圓（23.8億美元）預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體。（路透）

日經新聞報導，日本計畫編列3500億日圓（23.8億美元）預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體。

據報導，這項支出將由日本今年度的第二輪補充預算案支應。該預算案將提撥逾1兆日圓（68億美元），用於強化對日本經濟與社會極為重要的半導體供應鏈和其他原料的供給。除了與美方的研發合作支出，當局還將投入4,500億日圓，吸引企業前往日本設立先進晶片生產中心，另外也準備支出3,700億日圓確保晶片製造的必備原物料供應無虞。

日本與美國的聯合研究中心預計今年底前完成，目標是在2020年代的後五年開始研發和建立量產2奈米晶片的能力。

日本將於本月稍晚公布參與這項計畫的日本企業和其他細節，目前已知的參與者包括東京大學、產業技術綜合研究所（AIST）、理化研究所（Riken），以及歐美國家的企業和研究機構；IBM是參加此計畫的候選企業之一。

日本政府已核准台積電、鎧俠及美光在日本建廠的補助案，這些廠房將生產半導體，供資料中心、人工智慧（AI）及其他最先進科技使用。另一筆3700億日圓將獎勵能強化晶圓和碳化矽這類原物料的供應網路。

經濟產業省正擴大支持半導體，原因包括半導體對經濟安全至關重要，和日圓重貶至歷史新低有助吸引外國投資，目標是創造經濟周期，由大規模投資帶動各地區的就業改善和薪資成長。

第二補充預算案還會撥出1兆日圓用於多元化電池、永久磁鐵及稀土元素的供應鏈，所有這些將由日本「經濟安全促進法」列入關鍵商品名單。

日相岸田文雄宣布斥資3兆日圓，投資半導體在內的下一代領域，其中有近1兆日圓將投資電池和機器人領域。據彭博資訊報導，這些行動是日本岸田政府規劃的29.1兆日圓支出計畫的一環。除了半導體領域，當局也準備投入逾1兆日圓，協助減少溫室氣體排放。

日本 預算 投資

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