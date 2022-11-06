物價利率匯率「三高」纏身 南韓明年經濟成長率難保二

南韓明年經濟成長率料將無法保二，圖為上月人潮稀疏的明洞購物商圈街景。（Getty Images）

韓聯社報導，研究機構與專家近期紛紛預測明年南韓 經濟成長率將不到2%，主要因為高利率 、高物價和高匯率的「三高」衝擊加大。

韓亞金融研究所預測，南韓明年經濟成長率為1.8%，韓國經濟研究院（KERI）日前也預估1.9%。南韓央行及官方智庫韓國開發研究院（KDI）此前雖分別預測2.1%與2.3%，但外界認為上述機構恐在近期修改數據。

LG經濟研究院研究委員曹英務（音譯）指出，當下未見明確的牽引動力，明年經濟成長率恐難突破2%。在物價上漲、經濟動能不足、基準利率上升等綜合影響下，內需活力不足，加上出口萎靡，資金市場也不見樂觀，企業縮減投資可能性加深。延世大學榮譽教授金政植也說，全球經濟下行壓力加大，主要國家升息等影響出口，當前經濟形勢堪憂。

分析指出，若明年南韓經濟成長率降至1%左右，將是1998年金融危機時的-5.1%、2009年全球金融危機時的0.8%以及2020年疫情爆發首年-0.7%以來的最低水準。

隨著經濟成長放緩，民眾在物價、就業 等方面的壓力也將進一步加重。根據KDI預測，南韓就業人數增幅將從今年的79.1萬人，暴跌至明年的8.4萬人。南韓政府6月也指出，就業人數增幅在今明兩年將分別為60萬人、15萬人。