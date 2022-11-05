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夏普調降全年淨利預測90% 主管明年3月前減薪三成

編譯易起宇／綜合外電
夏普4日宣布下修全年財測，並將對經營幹部減薪。 （歐新社）
夏普4日宣布下修全年財測，並將對經營幹部減薪。 （歐新社）

鴻海集團轉投資日商夏普（Sharp）下修全年財測，下修後的營收和淨利預測皆不如市場預期，淨利預測甚至比原先預期的銳減九成，主因是受到日圓狂貶和顯示器市況惡化影響。

夏普4日表示，截至明年3月底止的本會計年度期間，營業利益預估將為250億日圓，低於原本預期的650億日圓，也低於彭博訪調分析師平均預期的452.2億日圓；全年淨利預測更降至50億日圓，遠低於先前預期的500億日圓；營收預期則維持不變，為2.7兆日圓。

夏普年度第2季（7至9月）營業損失36.8億日圓，不如預期的獲利46億日圓；淨損金額為165.9億日圓，遠高於預期的16.2億日圓；營收則為6,958.2億日圓，高於預期的6,743.5億日圓。

夏普並表示，由於業績惡化，經營幹部在明年3月以前最高將減薪30%，常董以上幹部則取消發放冬季獎金。

產經新聞報導，由於夏普的家電和智慧手機等產品，許多是在中國或越南等亞洲國家生產後再進口回日本，今年上半年因日圓貶值造成的損失已高達205億日圓。同時，全球顯示器市況惡化，也是導致巨額虧損的主因。

夏普副社長沖津雅浩表示：「雖然眼前狀況十分嚴峻，但我們期盼向下趨勢能在今年度內觸底、明年度回升反彈。」

此外，沖津表示，鑒於日圓貶值，也考慮將智慧手機或小型料理家電等產品移回日本國內生產。

夏普 營收 手機

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