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越南央行傳過去一周急開三次會 與銀行共商流動性問題

編譯林奇賢／綜合外電
越南央行據悉過去一周和十多家商業銀行舉行多次緊急會議，以討論金融體系內的流動性問題。（路透）
越南央行據悉過去一周和十多家商業銀行舉行多次緊急會議，以討論金融體系內的流動性問題。（路透）

兩名知情人士稱，越南央行過去一周舉行三次緊急會議，和當地十多家商業銀行共同討論金融體系內的流動性問題。在爆發房產醜聞後，當局強化信用管制，使得信用環境緊縮，再加上利率上調，銀行面臨的壓力與日俱增。

路透報導，知情人士透露，越南央行過去一周和十多家銀行舉行三次會議，以解決部分銀行「難以」取得足夠流動性、以及金融體系內關於存款的問題。

兩名知情人士指出，這些會議上的討論聚焦在流動性方面，其中一人強調，討論內容也涵蓋了銀行帳上持有公司債的多寡程度。

此前，越南政府實施的反貪腐行動引爆房地產市場醜聞，隨後當局又強化信用管制，讓推動房市的債券市場急凍，對當地房地產業造成打擊。同時，銀行面臨的壓力與日俱增。

根據越南國民議會經濟委員會的數據，隨著375兆越南盾（150億美元）的房地產債務在2025年前到期，投資人正密切關注公司債市場。而越南央行也認為有必要對房地產產業進行信用管制，已對房地產開發商為這些債務再融資設限。

上月遭逮捕的房地產開發商萬盛發控股董事長張美蘭，正是因為她涉嫌利用債券市場進行欺詐。而她在2018、2019年透過發債，籌得了數兆越南盾。

越南當局對此進行調查，引發當地第五大銀行西貢商業銀行（SCB）的分行出現擠兌潮，民眾爭相將存款提出來，因為這家銀行據說就和萬盛發控股有關。

越南 房地產 央行

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