擁3利多 國際油價大漲5%

國際油價4日在紐約早盤大漲約5%，周線可望連二紅。（路透）

國際油價 4日在紐約早盤大漲約5%，因G7 同意對俄油價格上限措施，且中國大陸防疫封控措施有望鬆綁、美國就業市場仍強勁，供應可能生變加上需求有望擴大，激勵油價漲至8月以來最高點，周線連二紅。

G7在4日發布的聲明中表示，各國未來幾周將敲定對海運俄羅斯石油價格設定上限的實施方式。歐盟的俄油禁運令將於12月5日生效，俄油出口量預料將因此下滑，而石油輸出國組織與盟國（OPEC+）也決定本月起減產。

西德州原油期貨4日大漲5%至每桶92.61美元，布蘭特漲4%至每桶98.57美元。

另外，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）4日宣布，將調降12月對亞洲市場的官訂售油價格（OSP），且降幅超過市場預期，反映全球經濟成長放緩之際，亞洲能源需求降溫。根據Aramco的聲明，12月銷往亞洲的阿拉伯輕原油OSP，每桶比11月調降0.4美元，降到比阿曼／杜拜原油基準價格每桶溢價5.45美元，降幅高於市場預期的0.35美元；運往亞洲的阿拉伯中級原油及重原油OSP，也調降到至少九個月來低位。

針對後續油價走勢，台塑化董事長陳寶郎表示，G7與澳洲同意對俄油價格設上限，應注意的重點在於：是否意味拜登 政府立場又從全面禁買俄油再度轉變為限價購買？陳寶郎說，拜登政府9月時曾表示，希望G7各國從12月5日起不再購買俄國原油，如果這消息是真的，那麼就表示G7等國還是不會全面禁買俄油，也就是回到今年年中時的狀態；而參考過去這段期間以來的狀況，即使設限，俄羅斯還是一樣賣給中國、印度，所以還是要看屆時能否徹底執行？不過行不通機率很大。

陳寶郎說：「關於油價的問題，重要的是買的人，不是賣的人。沒有賣不掉的油，只有賣不掉的價格。」拜登先前跟G7說要全面禁買俄油，但俄羅斯每桶降價個10美元、20美元，會真的不買嗎？答案很清楚，而且OPEC+是賣油的人，不是買原油的人，所以這在邏輯先後上是很奇怪的事情。