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彭博：繼鴻海之後 和碩也開始在印度組裝iPhone 14

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果iPhone 14系列。（路透）
蘋果iPhone 14系列。（路透）

彭博資訊報導，和碩已經開始在印度組裝蘋果公司最新的智慧手機iPhone 14。

知情人士透露，這使得和碩成為第二家在印度生產iPhone 14的蘋果供應商。

值此之際，蘋果重要的iPhone Pro機款生產中心鴻海旗下富士康鄭州廠因疫情而實施連七天「靜態管理」。知情人士說，這種情況凸顯蘋果對中國仰賴之深，儘管蘋果已經實施分散生產的計畫，開始在印度製造iPhone。

蘋果公司不願對上述消息置評，和碩則未回應彭博資訊的置評請求。

鴻海在9月開始於印度生產iPhone 14，而且是在這款新機於全球亮相僅數周之後就開始在印度生產，拉近與中國啟動生產新機的時間距離。鴻海仍是iPhone高階Pro機款的獨家代工廠，並且是在鄭州廠組裝。

和碩在印度南方的泰米爾納德邦設有工廠，截至9月僱員逾7000人，該廠在今年初開始生產iPhone 12手機。彭博報導，和碩通常是拿到蘋果的入門款手機訂單。

在美中貿易戰未歇、中國強硬執行國家主席習近平的清零政策之際，蘋果正尋求中國以外的其他製造中心。同時間，印度正布局成為中國製造的競爭對手。然而，Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，要把更多製造從中國移出面臨的一大阻力是，iPhone大部分的零件都是在中國生產，而且必須運往組裝手機之處。

包括鴻海、和碩和緯創在內，所有蘋果在台灣的最大供應商都已擴大在印度組裝iPhone，受惠於印度總理莫迪的資金補助計畫。這也有助於提高印度出口的iPhone數量。

蘋果是在2017年透過緯創首度在印度組裝iPhone，此前經過長達一年的製造產能建立。雖然對於蘋果而言，印度目前只是個小型消費者市場，但該國有14億人口，隨著收入和聯網量成長，當地可望為蘋果提供巨大的成長空間。

印度 蘋果 iPhone

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