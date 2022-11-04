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習連任讓外資縮手觀望？老虎環球傳暫停中股新投資

編譯葉亭均／綜合外電
華爾街日報報導，避險基金「老虎環球」已暫停對中國新增股票投資，評估中國國家主席習近平連任後的動向與影響。（美聯社）
華爾街日報報導，避險基金「老虎環球」已暫停對中國新增股票投資，評估中國國家主席習近平連任後的動向與影響。（美聯社）

知情人士透露，長期以來一直投資中國的避險基金「老虎環球」（Tiger Global）已暫停對中國新增股票投資，甚至縮減部位，在中國國家主席習近平確定進入第三任期、鞏固他的控制權後，該基金著手評估在當地的曝險。

華爾街日報報導，包括蔡斯·科爾曼（Charles “Chase” Coleman）在內的老虎環球高層主管向其他人表示，習近平的連任以及他在最近的黨代表大會上讓忠誠者鞏固自己的領導權，可能會加劇地緣政治緊張局勢，同時代表中國的新冠清零政策可能延續。

彭博資訊報導，知情人士透露，老虎環球避險基金和做多基金今年來持續削減在中國的投資曝險部位，而且直到上個月都還在減持部位，將其在老虎環球投資組合所占比率，從中二位數降到中個位數左右。華爾街日報指出，老虎環球現在聚焦中國少數幾家它熟悉和信任的公司，此外，2021年初的高估值也是導致老虎縮減相關部位的原因之一。

消息人士說，由於老虎環球避險基金持續縮減中國曝險部位，因而免於遭受中股近期大跌的衝擊。香港恆生指數單在10月24日就重挫6.4%，寫下2008年全球金融危機以來最大單日跌幅。在美國掛牌的最大五家中企ADR於10月21日一天就損失521.7億美元市值。

在陸港股暴跌後，老虎環球也避免逢低進場，該基金主管告知客戶，將花更多時間尋找在印度和南太平洋地區的投資機會。

彭博資訊報導，在習近平發表下一次公開講話前，老虎環球目前不打算抄底中國股票，並對投資採取觀望態度。知情人士說，老虎環球剩餘的中國曝險部位主要與美團和京東相關，不過這些持倉也已減少。

老虎環球一位發言人不予置評。

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