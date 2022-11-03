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就業數據在前 股指連跌四日

日圓貶 美.中.東南亞都增加網購日貨 日跨境電子商務紅

編譯季晶晶／綜合外電
日圓貶值和IT技術進步，再掀日本跨境電子商務榮景。示意圖。（美聯社）
日圓貶值和IT技術進步，再掀日本跨境電子商務榮景。示意圖。（美聯社）

日經報導，日本跨境電子商務再掀榮景，許多小企業趁日圓貶值以及IT進步之際進入市場。

美國和中國是日貨最大的兩個市場。根據日本經濟產業省，2021年對中國的線上銷售年增10%到2.13兆日圓（約143.7億美元 ） ，對美國的線上銷售年增26%到1.22兆日圓，兩者相加約占日本該去年整體出口的10%。

根據日本跨境電商平台Beenos，今年前六個月，日圓計價的銷售指數較2020年同期間大增80%，也比五年前增加3.7倍，主要是東南亞、歐洲和北美的訂單增加。

2015年時，日製尿布和其他日用品開創了跨境電商的榮景，但根據Beenos執行長直井聖太，這次主要由包括飾物和手表在內的奢侈品帶頭。例如大阪窗簾製造商Kurenai在美國亞馬遜網站的銷售強勁，尤其是高階產品、外面看不到裡面的單向透視窗簾。

IT進步也降低小企業進入跨境業務的障礙。以前，他們想把貨賣到海外，必須自行翻譯產品介紹、與客戶溝通、處理報關文件等複雜問題，但現在可以利用大型電子商務平台和代理商提供的服務。

日本貿易振興機構（JETRO）的一份調查發現，48%的小企業已開始或正在考慮跨境電商業務，比大公司高出約10個百分點。

日本電子商務落後其他國家。根據經濟合作發展組織（OECD）的調查，日本小企業僅22%把商品或服務放到線上賣，低於全球平均的31%，意即日本電商還有成長空間，儘管日圓貶值可能不會一直持續。日圓兌美元匯價3日報147.26美元兌1美元。

日本 電商 東南亞

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