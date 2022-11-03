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YouTube打造一站式影音平台

編譯王巧文／綜合報導
YouTube在美試推新付費訂閱功能Primetime Channels，試圖成為串流影劇匯流平台。（路透）
YouTube在美試推新付費訂閱功能Primetime Channels，試圖成為串流影劇匯流平台。（路透）

YouTube在美國試推新付費訂閱功能Primetime Channels，在平台上提供30多家串流業者的影片及節目，希望挾著龐大用戶優勢，打造一站式影音平台，成為人們觀看影劇節目的唯一選擇。

科技媒體The Verge報導，此舉反映YouTube尋求成為串流影劇匯流平台的願景。YouTube雖擁有龐大的用戶數，吸引影音串流業者與之結盟，但未來是否能成為彙整各類型影音串流服務的平台，仍待觀察。

YouTube已與35家串流服務商敲定合作，包括Paramount Plus、Epix、Showtime、Starz等有線電視和知名串流業者，以及The Great Courses、Magnolia Selects等小眾串流平台。

每家合作服務商的YouTube版面設置就像一般YouTube頻道，擁有精選主頁和大量影音內容。這些內容會登上YouTube電影及電視類別頁面，也會在平台內的搜索結果及推薦影片中出現。訂閱會員選取喜歡的電影或節目後，可點選「立即觀看」播放影片，這些內容對未訂閱的用戶則會顯示「付費觀看」。會員也能在影片下方留言，並按讚或倒讚來表明喜歡與否。

Primetime Channels方案負責人、YouTube影劇節目及體育賽事主管蒂格說，YouTube推出新功能，部分是因為知道「在不同Apps來回切換及管理各訂閱方案令人惱怒」。YouTube每月有20億用戶登入觀看，且大多數用戶擁有Google帳號，許多人也綁定信用卡，方便該平台簡化操作流程。

此外，這對YouTube來說也是如魚得水，因為人們已經花大量時間在該平台上觀看各種節目與內容，因此多了串流電影及節目對用戶而言更方便，容易吸引人們駐足。

蒂格也表示，Primetime Channels影片與創作者內容平起平坐，既不會優先顯示在搜索結果中，也不會大量出現於推薦影片中。

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