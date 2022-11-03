明年貨櫃需求 馬士基悲觀

航運巨頭對貨櫃景氣看法。(資料來源：採訪整理)

航運巨頭馬士基發布第3季財報優於預期，但該公司卻於2日示警，在全球經濟衰退的衝擊下，下修今年貨櫃需求的預期，同時悲觀看待明年的前景，因此拖累該公司股價同日盤中重挫6.75%。

馬士基第3季的財報仍相當亮眼，息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）增至108.6億美元，遠高於去年同期的69.4億美元，也優於市場預期的97.8億美元；上季營收 也勁增37%至227.7億美元。馬士基重申今年的基本EBITDA約為370億美元。準此，業內預期，長榮 、陽明的第3季財報應該也不看淡。

馬士基執行長施索仁說，很明顯的，在上季運費費率已觸頂，並開始趨於正常，原因是需求減緩和供應鏈 吃緊的形勢緩解。他表示，在俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨竄高、全球衰退等利空充斥之際，航運業的前景烏雲密布。

對於馬士基的看空言論，業內人士說，這不是新觀點，但因該公司為全球第二大航商，因此被視為風向球。

不過，國內指標航商看法則相對持平，認為明年在IMO減排新規的限制下，運力將大幅下降，兩年內船舶數恐首度出現負成長，也將繼續牽動運價。

馬士基說，由於全球景氣降溫可能延續至2023年，因此今年全球的貨櫃需求可能下滑2%~4%，該公司原本的預期為成長1%到下滑1%之間。該公司並預測，2023年全球航運市場將持平或是下滑，且面臨下行風險。

不過，業內人士指稱，國際海事組織（IMO）新環保法規包括全球船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將於2023年1月上路，根據市場規範，所有船舶將分成五級從A到E，D、E兩個評等的船舶，將不符標準，也恐面臨淘汰命運。

根據德國一家公司開發的Ship Review平台，應用IMO的方法，並使用經認證的監測、報告和核查數據，對4萬艘船舶的碳強度進行了評估，估算D級的船舶達13.9%，而E級的船更高達21.8%；也就是說，全球將有超過三分之一的船舶，無法通過明年的碳強度評級。

根據了解，明年全球所有5,000總噸及以上的適用船舶，須接受由A至E的碳強度評級，評級D和E為不合格，評級結果透明公開，而且評級標準也逐年提高。關鍵是老舊船改造成本高，買新汰舊是必然，而有新船的航商就有競爭力。