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野村：iPhone可能破天荒降價

記者高瑜君／綜合報導
野村看蘋果出貨。(高瑜君、魏興中/製表)
野村看蘋果出貨。(高瑜君、魏興中/製表)

野村證券基於總體逆風，示警iPhone出貨將自本季起連三季衰退，年減幅分別為6%、8%、11%。野村同時掌握到蘋果正異常增加一般型iPhone 14生產訂單，並大膽猜測蘋果正準備破天荒降價促銷，藉以刺激需求並去化庫存。

野村證券最新出具的「全球科技觀點」大報告，內容長達90頁，含括對電子各重要次產業的後市看法。報告直指，包括記憶體、PC、安卓智慧機等領域庫存修正仍進行，並漸擴及資料中心及網通等產業。

其中最引人注目的，是對iPhone出貨最新預測。野村表示，由於明年中國農曆春節在元月中，提前拉貨效應下，原預估iPhone 14系列今年下半年出貨量可達9000萬支，高於去年同期iPhone 13的8100萬支。

不過外在環境不佳，終端需求疲弱，雖然蘋果9月下旬增加高階iPhone 14 Pro產量，但不足以抵消10月下旬大幅縮減iPhone 14 Plus的訂單量，使得最新出貨預測下修下半年出貨量為8250萬支，降幅83%。

此外，儘管大多數iPhone供應商第3季出貨強勁，多呈二位數增長，不過鑑於10月低階iPhone 14 Plus大幅減產，因而預計多數供應商出貨表現已於9月見頂，導致第4季出貨將呈現季、年雙減窘境。野村大膽猜測，蘋果可能正準備進行破天荒降價促銷，藉以刺激需求並去化庫存。

iPhone 蘋果 證券

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