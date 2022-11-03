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歐洲今冬天然氣供應恐受限

編譯洪啟原／綜合報導
歐洲天然氣價格大漲，交易商慎評估今冬天然氣供應可能受限一事。圖為德國盧布明的北溪1號管線。（路透）
歐洲天然氣價格大漲，交易商慎評估今冬天然氣供應可能受限一事。圖為德國盧布明的北溪1號管線。（路透）

歐洲天然氣價格2日盤中大漲，儘管氣候異常溫暖和需求低迷，交易商仍審慎評估今冬天然氣供應可能受限一事。而能源成本高漲，可能嚴重削弱歐洲工業基礎，讓歐洲面臨企業出走風險；在美國，企業支付的天然氣成本約為歐洲的五分之一。

由於電力成本飆升且供應減少，歐洲的工業公司力求節約能源甚至停工，讓上季的天然氣和電力需求雙雙下滑。經濟學家、企業高管和產業團體警告，若能源價格居高不下，鋁、化肥和化學品等能源密集產業的業者可能把生產作業永久轉移到美國等有廉價能源地區。

歐洲基準天然氣期貨價格盤中勁揚8%，此時市場正聚焦美國液化天然氣（LNG）的流量。德州LNG業者Freeport今年稍早受火災重創營運，迄今尚未向聯邦政府提交重啟計畫，引發外界揣測該公司可能無法如期在本月復工。

這使市場對能為全球供應稍做緩衝的LNG來源感到緊張不已，尤其是在俄羅斯減供天然氣後。隨著入冬氣溫降低，可能推升天然氣價格大漲。俄羅斯入侵烏克蘭，和此事件對歐洲能源發電占比施加的壓力，日前曾推升天然氣價格觸及每MWh 340歐元新高價位。

歐洲基準天然氣價格基準荷蘭天然氣交易中心（TTF）的期貨合約價，2日盤中大漲8%至每MWh 124.25歐元。英國天然氣期貨價格盤中同步上揚8.1%。

根據Maxar公司的天氣預報，目前看來，西歐多數地區未來兩周的氣溫將高於季節性常溫，較寒冷的氣溫只在歐洲東南部地區。歐洲天然氣庫存逼近滿載量的95%，可為供暖需求提供緩衝。

不過，高盛最新研究報告預估，TTF價格到2023年第1季預料降至每MWh 85歐元，將比當前價格跌約三成，原因包括歐洲天然氣庫存滿載，可應付冬季需求，及液化天然氣供應過剩。

國際能源署（IEA）估計，歐洲第3季的工業天然氣需求較去年同期大減25%。分析師說，背後原因必然是廣泛的停工，單靠提高效率無法節約這麼多能源。

歐洲工業幾十年來一直將生產轉移到勞力和其他成本更低的地方，能源危機進一步加速了企業外流。路透彙編貿易數據發現，歐盟的九家鋅冶煉廠不是減產就是停產，改從中國、哈薩克、土耳其和俄羅斯進口。

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