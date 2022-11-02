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歐洲企業節約能源成效大 乾脆關廠外流 專家很擔心

編譯季晶晶／綜合外電
歐洲企業面臨能源危機，節約成效顯著，因為有些工廠乾脆關了。專家擔心恐不再重啟。（路透）
歐洲企業面臨能源危機，節約成效顯著，因為有些工廠乾脆關了。專家擔心恐不再重啟。（路透）

由於電力成本飆升且供應減少，歐洲的工業公司力求節約能源，他們也做到了，上季的天然氣和電力需求雙雙下滑。但他們不僅調低暖氣設定溫度，還關掉工廠，而後者也許永遠不會重啟。

雖然減少使用能源有助歐洲挺過俄烏戰爭引發的能源供應危機，但經濟學家、企業高管和產業團體警告，如果能源成本居高不下，可能嚴重削弱歐洲的工業基礎。例如鋁、化肥和化學品在內的能源密集產業，面臨企業恐將生產作業永久轉移到美國等有廉價能源地區的風險。在美國的公司支付的天然氣成本約為歐洲的五分之一。

公用事業公司E.ON表示，「許多公司停產」，這可能導致歐洲的去工業化迅速發生。歐元區10月製造業PMI觸及2020年5月來最低水準，歐洲可能正邁向衰退。

國際能源署（IEA）估計，歐洲第3季的工業天然氣需求較去年同期大減25%。分析師說，背後原因必然是廣泛的停工，單靠提高效率無法節約這麼多能源。

歐洲工業幾十年來一直將生產轉移到勞力和其他成本更低的地方，能源危機進一步加速了外流。例如，歐盟原鋁產量在過去一年腰斬，減產達100萬噸。

根據Eurometaux的Chris Heron，重啟一家鋁冶煉廠的成本高達4億歐元（3.94億美元），歐洲經濟前景不明使得重啟運作的可能性不大。

路透彙編貿易數據發現，歐盟的九家鋅冶煉廠不是減產就是停產，改從中國大陸、哈薩克、土耳其和俄羅斯進口。

歐洲化學工業會（Cefic）表示，歐洲今年首次成為化學品淨進口國。這反映出歐洲工業已經受到侵蝕。

天然氣 歐盟 哈薩克

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