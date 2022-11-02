英國央行開始出售債券 率G7之先實施主動量化緊縮

英國央行1日出售價值7.5億英鎊（8.6億美元）的英國公債，首次賣出在量化寬鬆期間所購買的一部分公債。（路透）

英國央行 1日出售價值7.5億英鎊（8.6億美元）的英國公債，首次賣出在量化寬鬆期間所購買的一部分公債，成為七大工業國（G7）中率先主動實施量化緊縮（QT）的國家。英國金融市場因而將面臨另一場考驗。

英國央行計劃在今年底前舉行八次公債標售，規模60億英鎊，1日出售價值7.5億英鎊的首批英國公債，投標倍數為3.26倍，顯示需求穩健。英國央行在2009~2021年間連續實施量化寬鬆（QE）的資產購買計畫購入大批債券 ，並於去年12月達到巔峰，逼近9,000億英鎊。

英國央行今年2月已透過到期公債本金不再投入市場的方式，展開縮表。而美國的聯準會（Fed）也已採取同樣措施，但迄今尚未主動出售。

透過出售債券，英國央行實際上從金融體系統中抽走資金，其用意也在抑制高達兩位數的通膨。路透另指出，英國公債的平均到期時間比其他國家發行的公債還長，因此英國央行必須採取出售的方式，才能和其他央行維持同樣的縮表速度。

不過，對英國政府和英國央行來說，此時賣出公債相當敏感。英國債務管理辦公室認為，在當局有財政需求的情況下，英國央行還計劃出售公債，市場上的投資人將必須吸收史上最大的公債供給量。

此外，不過才幾周前，英國政府宣布的減稅計畫，引發債券湧現賣壓，迫使英國央行延後原本預定的標售公債計畫，反而還出手購買英國長期債券，以遏制退休基金拋售債券的勢頭。

英國央行這次標售的債券，避開近期市場波動的震央——英國長期公債，而是側重短期（3至7年）和中期（7至20年）公債。