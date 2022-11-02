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亞幣對美元急貶 亞洲債務恐暴增

編譯湯淑君／綜合外電
日經新聞報導，亞洲貨幣對美元急貶，已加深此區政府和企業債務暴增的顧慮。 （路透）
日經新聞報導，亞洲貨幣對美元急貶，已加深此區政府和企業債務暴增的顧慮。 （路透）

今年來亞洲貨幣對美元急貶，多國貨幣貶幅逾10%，已加深此區政府和企業債務暴增的顧慮。

亞洲央行升息步調比美國聯準會（Fed）緩慢，加上各國貿易收支情況惡化，已導致一些亞幣3月底來對美元貶幅超過10%。韓元這七個月來貶值17%，菲律賓披索重摔12%，印度盧比跌10%並貶破1997年亞洲金融風暴時的價位。越南已把越南盾交易區間從升或貶3%擴大至5%，央行捍衛本幣的難度日增。

日經新聞報導，新興市場國家的政府和企業常發行以美元等外幣計價的債券。世界銀行和國際貨幣基金資料顯示，外幣債務占南韓、印度和泰國整體債務的比重達到70%，在菲律賓更高達97%。

通常外幣債務利率較低，且因降低匯兌風險所以更能吸引投資人。然而，等到必須償還這些債務時，原先轉換為本幣的資金必須再兌換回外幣，例如美元，如果本幣貶值，政府或企業必須償付的錢以本幣計算會變得更高。

償債負擔看增疑慮已推升信用違約交換（CDS）價格，反映對倒債風險的顧慮加深。5年期菲律賓和印尼公債CDS利率目分分別在1.3%和1.4%，不僅比3月底倍增，也是兩年半來僅見高點。南韓公債CDS升抵0.7%，是2017年11月來最高。

第一生命經濟研究所首席經濟學家西濵徹說：「投資人正提防信用價值因貨幣貶值而惡化。」

貨幣 越南 投資

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