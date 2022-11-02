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全球製造業景氣 一片低迷

編譯葉亭均／綜合報導

由於全球經濟衰退疑慮和中國大陸的清零防疫政策衝擊需求，美國、英國和亞洲多國的最新製造業採購經理人指數（PMI）均下滑，反映全球製造業景氣進一步下滑，使復甦展望更加黯淡。

彭博資訊分析師指出，亞洲10月製造業採購經理人指數（PMI）的加權平均值降至48.4，新出口訂單次指標下滑到46.0，兩者都是2020年7月來最低。另外，英國製造業也出現2020年5月以來最嚴重萎縮，工廠活動料將進一步放緩，美國10月ISM製造業PMI跌至2020年5月以來最低。

第一生命經濟研究所首席經濟研究員西濱徹表示，亞洲極度仰賴中國大陸，中國的新冠清零政策持續干擾供應鏈，也導致大陸觀光客無法出國，並且傷害亞洲出口；另一風險則是，若美國聯準會繼續穩定升息，可能會引發資金流出亞洲。

以各國來看，日本10月自分銀行（Jibun Bank）製造業PMI下滑至50.7，是去年1月來最低，凸顯中國大陸需求減緩與居高不下的高進口成本，持續衝擊工廠活動，但製造商因看好供應鏈瓶頸好轉與疫後復甦力道，對展望的信心增強。

南韓10月史坦普全球製造業PMI雖升至48.2，仍低於象徵景氣榮枯分界的50，代表製造業景氣連續第四個月萎縮，且全球經濟情勢惡化與韓元疲軟，新出口訂單次指標連四個月下降，經濟成長的下行壓力加重。

中國10月財新製造業PMI也升至49.2，卻仍低於50，連續第三個月景氣處於萎縮領域，且供應、海內外需求及就業等次指標都在萎縮。

東南亞製造業景氣也趨軟，泰國PMI從55.7陡降至51.6，降幅為東南亞最大，印尼下滑到51.8，越南下降到50.6，馬來西亞也降至48.7。印度則展現韌性，10月製造業PMI升至55.3，優於市場預期，且需求和產出維持穩健。

東南亞 供應鏈 指數

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