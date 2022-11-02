我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

全球升息周期 估明年初告終

編譯葉亭均／綜合報導
愈來愈多華爾街分析師認為，全球央行緊縮周期將在2023年初告一段落。（路透）
愈來愈多華爾街分析師認為，全球央行緊縮周期將在2023年初告一段落。（路透）

摩根大通首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）加入許多華爾街分析師的行列，認為全球央行數十年來最激進的升息周期正接近尾聲，緊縮周期可能在2023年初告終。

克蘭諾維奇和他的團隊在報告中表示，歐洲央行的語調轉向，英國財政壓力消退，加上加拿大和澳洲放慢升息步調，讓人更看好全球緊縮周期可望在2023年初結束。

策略師團隊表示，美國的貨幣決策者12月可能升息2碼，接在明年第1季再升息1碼後暫停。

不過，小摩策略師團隊警告，各國央行放慢緊縮步伐不代表將在這場抗通膨戰爭中鬆手，儘管近期部分領域已出現通膨減緩跡象，但消費者物價壓力必須持續減輕，才能延續央行減緩緊縮步調的做法。歐洲央行暗示，將主要利率提高一倍後，在對抗創紀錄的通膨方面正取得進展；舊金山聯準銀行總裁戴利10月稍早也表示，聯準會應該規劃縮減升息的幅度。

摩根大通策略師團隊表示：「如果我們的預測正確，40年來最為同步與激進的全球升息周期將在明年初結束。」「對風險市場的重要支撐，來自於央行緊縮步伐已經攀頂的訊號，而且從現在開始進一步升息幅度可能會更小。」

市場普遍預期聯準會在11月2日會議結束時決議升息3碼。投資人將仔細分析聯準會主席鮑爾對未來動向指引的評論。目前接下來會議的展望較不明確，交易人士預期12月升息幅度為2碼或3碼。

克蘭諾維奇的最新看法與摩根史坦利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）相呼應。

威爾森表示，包括美國10年期與3個月期公債殖利率曲線倒掛等指標，都支撐聯準會的轉向宜早不宜遲。在最近期的機構投資人調查中，威爾森被評選為最佳投資組合策略師。另外，高盛集團的策略師表示，由於央行可能放慢升息步調，加上投資人當前的部位較低，以及預料企業將發布強勁的第4季財報，這些都是史坦普500指數過去兩周反彈8.9%的原因。

摩根大通的交易部門估計，如果聯準會在2日宣布利率時轉鴿，美股將迎來更多漲勢，分析師預估，若聯準會只升息2碼，幅度比預期來得小，史坦普500指數一天內將會大漲至少10%。

升息 央行 聯準會

上一則

月底部位平衡 退休基金恐拋股

下一則

全球製造業景氣 一片低迷

延伸閱讀

台灣這項製造業數據在亞洲摔得最慘 觸及近14年低點

台灣這項製造業數據在亞洲摔得最慘 觸及近14年低點
小摩明星策略師：全球升息周期將在2023年初結束

小摩明星策略師：全球升息周期將在2023年初結束
通膨衰退未定 Fed很難轉向

通膨衰退未定 Fed很難轉向
本周利率波動加劇 投資者仍在觀望

本周利率波動加劇 投資者仍在觀望

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公