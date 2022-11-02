全球升息周期 估明年初告終

愈來愈多華爾街分析師認為，全球央行緊縮周期將在2023年初告一段落。（路透）

摩根大通首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）加入許多華爾街分析師的行列，認為全球央行 數十年來最激進的升息 周期正接近尾聲，緊縮周期可能在2023年初告終。

克蘭諾維奇和他的團隊在報告中表示，歐洲央行的語調轉向，英國財政壓力消退，加上加拿大和澳洲放慢升息步調，讓人更看好全球緊縮周期可望在2023年初結束。

策略師團隊表示，美國的貨幣決策者12月可能升息2碼，接在明年第1季再升息1碼後暫停。

不過，小摩策略師團隊警告，各國央行放慢緊縮步伐不代表將在這場抗通膨戰爭中鬆手，儘管近期部分領域已出現通膨減緩跡象，但消費者物價壓力必須持續減輕，才能延續央行減緩緊縮步調的做法。歐洲央行暗示，將主要利率提高一倍後，在對抗創紀錄的通膨方面正取得進展；舊金山聯準銀行總裁戴利10月稍早也表示，聯準會 應該規劃縮減升息的幅度。

摩根大通策略師團隊表示：「如果我們的預測正確，40年來最為同步與激進的全球升息周期將在明年初結束。」「對風險市場的重要支撐，來自於央行緊縮步伐已經攀頂的訊號，而且從現在開始進一步升息幅度可能會更小。」

市場普遍預期聯準會在11月2日會議結束時決議升息3碼。投資人將仔細分析聯準會主席鮑爾對未來動向指引的評論。目前接下來會議的展望較不明確，交易人士預期12月升息幅度為2碼或3碼。

克蘭諾維奇的最新看法與摩根史坦利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）相呼應。

威爾森表示，包括美國10年期與3個月期公債殖利率曲線倒掛等指標，都支撐聯準會的轉向宜早不宜遲。在最近期的機構投資人調查中，威爾森被評選為最佳投資組合策略師。另外，高盛集團的策略師表示，由於央行可能放慢升息步調，加上投資人當前的部位較低，以及預料企業將發布強勁的第4季財報，這些都是史坦普500指數過去兩周反彈8.9%的原因。

摩根大通的交易部門估計，如果聯準會在2日宣布利率時轉鴿，美股將迎來更多漲勢，分析師預估，若聯準會只升息2碼，幅度比預期來得小，史坦普500指數一天內將會大漲至少10%。