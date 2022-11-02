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評估通膨 澳洲央行率先放慢升息

編譯劉忠勇／綜合報導
澳洲央行1日宣布調高利率0.25個百分點，也表明還會繼續升息，以對抗通膨。（路透）
澳洲央行1日宣布調高利率0.25個百分點，也表明還會繼續升息，以對抗通膨。（路透）

澳洲央行1日宣布調高利率0.25個百分點，符合經濟學家預期，也表明還會繼續升息以對抗通膨。

澳洲央行將現金利率由2.6%調升至2.85%，是2013年4月來最高水準，此決策顯示澳洲央行已經在已開發國家中，率先放緩升息步調。

澳幣兌美元小幅貶值至64.21美分。

澳洲央行總裁洛伊在政策會議後的聲明中說： 「理事會預料未來一段時間將進一步提高利率。」「未來升息的幅度和時間仍將取決於新公布的數據以及理事會對通膨和勞動市場前景的評估。」

澳洲央行已連續兩度升息1碼，明顯較聯準會（Fed）和英格蘭銀行緩和。美、英央行本周預料都會升息3碼（0.75個百分點）。澳洲央行除1月外每個月都開會，也較有空間以較小幅度升息。

洛伊也關心借貸成本上揚帶給家庭的壓力，澳洲家庭的債務收入比高達187%。貨幣市場反映澳洲央行最終在明年中升息到接近4%，經濟學家比較保守，認為只會升息到3.5%。

全球主要央行緊縮貨幣政策之際，消費支出大受衝擊，聯合國旗下的國際勞工組織（ILO）已提出警告，本季的全球就業成長將「大幅惡化」，若各國央行「過度」緊縮，將對先進與開發中國家的就業和所得「造成不成比例的傷害」。

央行 澳洲 升息

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