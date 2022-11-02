能源價飆 英國石油上季獲利倍增

英國石油上季獲利比一年前增加一倍多，天然氣銷售旺盛是一大助力，公司並宣布擴大買回庫藏股。（路透）

英國石油 （BP）上季獲利比一年前增加一倍多，天然氣 銷售旺盛是一大助力。該公司並宣布擴大買回庫藏股，讓股東分享獲利果實。

不獨英國石油，過去一周來，殼牌、埃克森美孚和道達爾能源都傳出獲利大豐收的好消息。另外，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）上季淨利創史上第二高紀錄，優於市場預期，且自由現金流量創新高，主因能源價格飆高和需求強勁。

英國石油1日公布，第3季淨利81.5億美元，接近去年同期獲利33億美元的2.5倍，也優於分析師預估的60億美元。獲利大增的主因是天然氣價格上漲且市場需求和交易異常旺盛，抵銷煉製利潤和石油交易均價減弱的影響。天然氣和低耗能部門貢獻的盈餘比第2季增加一倍多。

英國石油預測，第4季全球天然氣價格仍將波動不已，因為在俄羅斯對歐陸減供後，歐洲面臨供應不足。煉製利潤也可能居高不下，因為俄羅斯原油與精煉油品遭制裁。

基於獲利豐厚且前景看好，英國石油宣布提高當季股利10%，且將買回25億美元自家股票，延續今年來買回76億美元庫藏股的政策。該公司承諾，多餘現金流量將拿出60%回饋股東。

英國石油表示，英國北海事業今年可能繳約25億美元的稅，包括8億美元的暴利稅。

Aramco的申報文件則顯示，截至9月30日的第3季淨利達424億美元，超越市場預期的417億美元，儘管較前一季創紀錄的480億美元下滑，仍創歷來次高佳績，且較去年同期猛增39％，上季自由現金流量至450億美元新高，並宣布將於本季發放188億美元股利，規模全球企業之最，達到其設定的目標。

石油公司獲利激增，已招致政治人物呼籲對能源巨人課徵暴利稅，協助政府因應能源帳單飆升的挑戰。